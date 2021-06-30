İstikrar ve başarı abidesi

Murat Fevzi TANIRLI - Cüneyt Çakır’ın 590 maça ulaşan hakemlik kariyerinde Avrupa sahnesi 2006-2007 sezonunda perdelerini açtı. 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi yarı finalinde Fulham-Hamburg mücadelesindeki performansı ‘mihenk taşı’ oldu. Hatta belki de sonraki 10 yılın müjdecisi demek daha doğru olur. 2010-2011 sezonunda Rubin Kazan-Barcelona maçıyla Şampiyonlar Ligi’ne merhaba diyen Çakır’ın dev organizasyonlar serisi 2012 Avrupa Şampiyonası ile başladı ve ilk turnuvasında Portekiz-İspanya yarı finaline imza attı. Ardından taçlanan 2016 ve 2020 Avrupa şampiyonaları ile 2014 ve 2018 Dünya kupaları serisi. Her iki Dünya Kupası’nda da yarı final başarısı. Hele hele 2014 Brezilya’da Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı finalde Sneijder ve Messi ile başlama vuruşu öncesi tarihi poz!

TÜRK HAKEMLiĞiNiN ZiRVESi 6 HAZiRAN 2015’TEKi FiNAL

Türk hakemliğini zirveye çıkardığı yolda ülkemiz adına gurur gecelerinden biri Şampiyonlar Ligi finalinde 6 Haziran 2015’te Berlin’deki Juventus-Barcelona maçıydı. 53 Şampiyonlar Ligi, 18 Avrupa Ligi, 6 Dünya Kupası başta olmak üzere pek çok turnuvadaki müthiş maçlar arasından en güzellerinin hangisi olduğuna karar vermek gerçekten zor. İngiltere’nin tarih kokan statlarından Villa Park’taki Aston Villa-Odense maçının bile yeri şüphesiz ayrıdır. 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi tarihine geçtiği dönem de unutulmaz arasında. Her iki yarı finali de yöneten ilk hakem olarak tarihe geçmişti. 26 Nisan 2016’da Manchester City-Real Madrid’i; bir hafta sonra da Bayern Münih-Atletico Madrid maçlarında düdük çalmıştı. Lakin gerek hakem gözüyle gerek de atmosfer ve tarihe bıraktığı izler adına naçizane sıralamam sol taraftaki tablodaki gibi...

CÜNEYT ÇAKIR’IN EN BÜYÜK 5 MAÇI

1- 20142015 Şampiyonlar Ligi finali: Barcelona-Juventus (3-1)

2- 2014 Dünya Kupası yarı finali: Arjantin-Hollanda (2-4)

3- 20182019 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı: Liverpool-Barcelona (4-0)

4- 2012 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası Finali: Corinthians-Chelsea (1-0)

5- 2015-16 UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali: Liverpool-Dortmund: (4-3).

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