İstikrar ve azmin sembolü Eşref Apak finalde

Spor Servisi / Koray DURKAL - Türk sporcuların birçok farklı branşta sahne aldığı, yeni isimlerin vitrine çıktığı, okçulukta ilk kez madalya kazandığı ve gelecek için umutları yeşerten bir olimpiyat olurken, aynı zamanda Eşref Apak’la azmin, istikrarın ve çok çalışmanın ne kadar önemli olduğunu net olarak gösterdi. Türkiye’nin atletizmde 3 olimpiyat madalyasından birine sahip olan Eşref Apak 17 yıl aradan sonra çekiç atmada 2. kez finale çıktı. Hem de bunu 39 yaşında, 5. kez katıldığı olimpiyatlarda başardı.

FiNAL MÜSABAKASI YARIN SAAT 14.00’TE

Çekiç atma seçmesinde A Grubu’nda yarışan Apak, ikinci hakkındaki 76.76’lık atışla grubunda 4., genel sıralamada da 8. olarak adını finale yazıldı. Türkiye’nin bir teknik branşta iki kez finale kalan ilk atleti olma başarısı gösteren milli sporcu, yarın TSi 14.00’de başlayacak finalde 2. madalyasını kazanmak için sahneye çıkacak.

RAKAMLARLA EŞREF APAK

5: İlk kez 2004’te Atina’da henüz 22 yaşındayken mücadele eden ve olimpiyat 2.’si olan Eşref Apak ardından 2008, 2012, 2016 ve 2020’de boy göstermişti.

81.45: Kariyerinin en iyi derecesi. 4 Haziran 2005’te Cezmi Or anısına yapılan müsabakalarda 81,45 m. ile Türkiye rekoru da kırdı.

1 : Atina 2004’te aldığı gümüşle 1948’de Ruhi Sarıalp ve 2016’da Yasmani Copello ile birlikte Türkiye’nin atletizmde kazandığı 3 madalyadan birine sahip.

1 : Cahit Önel ile 4 olimpiyata giden 2 Türk atletten biri olan Apak, Tokyo’da da sahneye çıkarak 5 olimpiyatta yarışan ilk Türk atleti olarak tarihe geçti.





FUTBOLCU OLAMADI AMA ŞAMPİYON OLDU

· Daha küçük yaşlardayken futbolcu ve milli bir sporcu olmak istiyordu. Ancak futbola yeteneğinin olmadığını ortaokul yıllarında fark etti.

· Lisede öğretmeninin kaslı ve gelişmiş vücudunu fark etmesiyle okulun gülle atma takımına seçildi.

OTOBÜS GARAJINDAN MADALYAYA UZANDI

· Çocukken arkadaşlarıyla oynadığı ve kazandığı taş atma yarışmaları hayatında profesyonel bir spora dönüştü.

· Futbol gibi yatırımı bol olan bir spor olmadığından otobüs garajında çalışarak geçimini sağladı.

KÜRSÜYE ÇIKMADAN GÜMÜŞ MADALYAYI BOYNUNA TAKTI

· Atina’da 2004’te düzenlenen olimpiyatlarda 22 yaşındaki Eşref Apak, Macar atlet Adrian Annus’un doping nedeniyle diskalifiye edilmesiyle madalya kürsüsüne çıkmayı bile tadamadan çekiç atmada üçüncülük kazandı.

Belaruslu sporcu Ivan tsikhan’ın da dopingli çıkması üzerine IOC, gümüş madalyayı milli atletimiz Eşref Apak’a verdi.

56 YIL SONRA iLK MADALYAYI GETiRDi

· Türkiye, Ruhi Sarıalp’in 1948 Londra Olimpiyatları’nda üç adım atlamada 3. olarak bronz almasından tam 56 yıl sonra ilk kez Eşref Apak ile atletizmde madalya sevinci yaşadı.