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İstifa tezahüratı sonrası sert sözler: 4 zibidi bağırıyor, getirin babanızı yönettirin

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#Süper Lig#Ali Çamlı#Kayserispor
İstifa tezahüratı sonrası sert sözler: 4 zibidi bağırıyor, getirin babanızı yönettirin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 18:56

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından sert açıklamalar yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Yenmeyi çok istediğimiz bir maçtı, olmadı. Bugün 'istifa' diye bağıran arkadaşlar çok istiyorlarsa babalarını getirsinler, yönetsinler. Ben bunu yapmaya çok hevesli değilim. 4 tane soysuz bağırdı diye de bu yönetim bu görevi bağırmaz. Onların hiçbiri Kayserispor taraftarı olamaz. Seyirci tepkisini gösterir. Hadi bırakalım, yönetecek misin? Biz nelerle uğraşıyoruz. Bu hafta biz futbolculara para ödeyeceğiz diye kendi ödemelerimizi yapmayıp, futbolcularımıza para ödemeye çalışıyoruz. 4 zibidi çıkmış oradan 'yönetim istifa' diye bağırıyor. Getirin babanızı yönettirin" diye konuştu.

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#Süper Lig#Ali Çamlı#Kayserispor

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