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İstenmediğim yerde durmam!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Muçi#Süper Lig
İstenmediğim yerde durmam
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 07:00

Taraftarın tepki gösterdiği isimlerden Muci, Beşiktaş'a mesaj yolladı.

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Beşiktaş'ta yönetimin Bodrum maçı sonrası ‘isteyen gidebilir’ şeklindeki mesajına oyunculardan yanıt gelmeye başladı. 2023-24 sezonunun devre arasında bonservisine 10 milyon Euro ödenen ve büyük beklentilerle transfer edilen Ernest Muci performansından çok hedef olduğu protestolarla gündeme geldi.

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15 GOLE DiREKT KATKI VERDi

Beşiktaş'ta toplamda 55 maça çıkıp 11 gol, 4 asistlik performansa imza atan Muci menajeri aracılığı ile haber yollayarak yönetime “İstenmediğim yerde kalmak istemem. Bonservisimi verin ayrılayım” dediği belirtildi. Siyah beyazlıların Arnavut futbolcuya yanıtı ise 12 milyon Euro bonservis getirmesi halinde gidebileceği olurken bu rakamda pazarlık payının olduğu da iletildi.

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#Beşiktaş#Muçi#Süper Lig

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