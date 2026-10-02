×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İşte Yasin Kol'un Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi maç karnesi!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Yasin Kol#MHK
İşte Yasin Kolun Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi maç karnesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 15:24

Trabzonspor'un Drogheda United ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, son yıllarda yönettiği karşılaşmalarla dikkat çekti. İşte Yasin Kol'un yönettiği maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aldığı sonuçlar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakemler dosyası kapsamında "7258 sayılı Kanuna muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzonspor - Drogheda United karşılaşmasının ardından gözaltına alındı.

Gözden KaçmasınMHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kolun WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı Değişme şansımız varsa Özgür abi olsunMHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! 'Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun'Haberi görüntüle

SÜPER LİG'DEKİ SON 2 SEZONDAKİ DERBİLERİN YARISINI YASİN KOL YÖNETTİ!

Ferhat Gündoğdu MHK'sının en güvendiği hakem olan Yasin Kol; Süper Lig'de son iki sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan 12 derbi maçın 6'sında düdük çaldı.

2024-2025 sezonunda iki, 2025-2026 sezonunda dört olmak üzere toplam 6 derbi maçı yöneten Yasin Kol'un Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi karnesi de dikkat çekti.

YASİN KOL'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ:

Haberin Devamı
  • Maç: 11
  • Galibiyet: 4
  • Beraberlik: 5
  • Mağlubiyet: 2
  • Sarı kart: 24
  • Kırmızı kart: 2
  • Penaltı: 3
  • Rakip takıma sarı kart: 29
  • Rakip takıma kırmızı kart: 3
  • Rakip takıma penaltı: 3

İşte Yasin Kolun Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi maç karnesi

YASİN KOL'UN FENERBAHÇE KARNESİ:

  • Maç: 11
  • Galibiyet: 6
  • Beraberlik: 3
  • Mağlubiyet: 2
  • Sarı kart: 18
  • Kırmızı kart: 2
  • Penaltı: 6
  • Rakip takıma sarı kart: 25
  • Rakip takıma kırmızı kart: 5
  • Rakip takıma penaltı: 2

İşte Yasin Kolun Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi maç karnesi

YASİN KOL'UN GALATASARAY KARNESİ:

  • Maç: 7
  • Galibiyet: 3
  • Beraberlik: 3
  • Mağlubiyet: 1
  • Sarı kart: 23
  • Kırmızı kart: 3
  • Penaltı: 1
  • Rakip takıma sarı kart: 21
  • Rakip takıma kırmızı kart: 2
  • Rakip takıma penaltı: 1

İşte Yasin Kolun Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi maç karnesi

YASİN KOL'UN DERBİ KARNESİ:

  • 29/03/2025: Beşiktaş 2-1 Galatasaray
  • 04/05/2025: Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
  • 04/10/2025: Galatasaray 1-1 Beşiktaş
  • 01/12/2025: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
  • 05/04/2026: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
  • 26/04/2026: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

İşte Yasin Kolun Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi maç karnesi

TRABZONSPOR MAÇLARINI TALİMAT GEREĞİ YÖNETEMİYOR 

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre hakemler doğum yerlerine veya lisanslı oldukları bölgelere ait takımların maçlarını yönetemezler.

Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol da bu kural gereği Trabzonspor maçlarında görev alamamaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Yasin Kol#MHK

BAKMADAN GEÇME!