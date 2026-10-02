İşte Yasin Kol'un Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi maç karnesi!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakemler dosyası kapsamında "7258 sayılı Kanuna muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzonspor - Drogheda United karşılaşmasının ardından gözaltına alındı.

SÜPER LİG'DEKİ SON 2 SEZONDAKİ DERBİLERİN YARISINI YASİN KOL YÖNETTİ!

Ferhat Gündoğdu MHK'sının en güvendiği hakem olan Yasin Kol; Süper Lig'de son iki sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan 12 derbi maçın 6'sında düdük çaldı.

2024-2025 sezonunda iki, 2025-2026 sezonunda dört olmak üzere toplam 6 derbi maçı yöneten Yasin Kol'un Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve derbi karnesi de dikkat çekti.

YASİN KOL'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ:

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Maç: 11

Galibiyet: 4

Beraberlik: 5

Mağlubiyet: 2

Sarı kart: 24

Kırmızı kart: 2

Penaltı: 3

Rakip takıma sarı kart: 29

Rakip takıma kırmızı kart: 3

Rakip takıma penaltı: 3

YASİN KOL'UN FENERBAHÇE KARNESİ:

Maç: 11

Galibiyet: 6

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 2

Sarı kart: 18

Kırmızı kart: 2

Penaltı: 6

Rakip takıma sarı kart: 25

Rakip takıma kırmızı kart: 5

Rakip takıma penaltı: 2

YASİN KOL'UN GALATASARAY KARNESİ:

Maç: 7

Galibiyet: 3

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 1

Sarı kart: 23

Kırmızı kart: 3

Penaltı: 1

Rakip takıma sarı kart: 21

Rakip takıma kırmızı kart: 2

Rakip takıma penaltı: 1

YASİN KOL'UN DERBİ KARNESİ:

29/03/2025: Beşiktaş 2-1 Galatasaray

04/05/2025: Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

04/10/2025: Galatasaray 1-1 Beşiktaş

01/12/2025: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

05/04/2026: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

26/04/2026: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

TRABZONSPOR MAÇLARINI TALİMAT GEREĞİ YÖNETEMİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre hakemler doğum yerlerine veya lisanslı oldukları bölgelere ait takımların maçlarını yönetemezler.

Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol da bu kural gereği Trabzonspor maçlarında görev alamamaktadır.