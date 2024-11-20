İşte Uluslar Ligi'nde turlayan ve play-off oynayacak takımlar

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UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan maçlarla grup müsabakaları tamamlandı. 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belli olacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz 14 puanla lider, Hırvatistan ise 8 puanla ikinci oldu. 2. Grup'ta 13 puana sahip ekiplerden Fransa lider, İtalya ise 2. sırada yer aldı. 3 Grup'u Almanya ilk sırada tamamlarken, Hollanda ikinci oldu. 4. Grup'ta ise son Avrupa Şampiyonu İspanya, 6 maçta 16 puan toplayarak grup lideri oldu. İspanya'yı 8 puanlı Danimarka takip etti.
UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.
22 Kasım'da yapılacak kuru çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.
Grupları üçüncü sırada tamamlayan ekipler, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Eşleşmelerin kazananları yoluna A Ligi'nde devam edecek.
Oynanan müsabakaların ardından A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan Polonya, İsrail, Bosna Hersek ve İsviçre, B Ligi'ne düşen takımlar oldu.
A Milli Takım, play-off oynayacak
B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2. sırada tamamladı. Milliler, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar mart ayında yapılacak.
1. Grup'u Çekya, 2. Grup'u İngiltere, 3. Grup'u Norveç, 4. Grup'u ise Galler ilk sırada tamamlayarak A Ligi'ne çıkan takımlar oldu.
4 grupta son sırayı alan Arnavutluk, Finlandiya, Kazakistan ve Karadağ, C Ligi'ne düşen takımlar oldu.
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Kazanan ekipler yoluna B Ligi'nde devam edecek.
C Ligi'nde de son maçlarla beraber B Ligi'ne yükselen ekipler belli oldu. 1. Grup'u ilk sırada tamamlayan İsveç, 3. Grup'un lideri Kuzey İrlanda ve 4. Grup'ta 16 puan toplayan Kuzey Makedonya, B Ligi'ne yükseldi. 2. Grup'ta Romanya-Kosova müsabakası yarıda kaldığı için grup maçları henüz tamamlanmadı. Kosova, deplasmanda 4 farklı galibiyet durumunda grubu lider tamamlayacak. Diğer sonuçlarda ise Romanya grubu ilk sırada bitirecek.
D Ligi'nde ise 1. Grup'ta San Marino, 2. Grup'ta Moldova, gruplarını ilk sırada tamamlamayı başardı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. maçların ardından oluşan puan durumları şu şekilde:
A Ligi 1. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
Portekiz
6
4
2
0
13
5
8
14
Hırvatistan
6
2
2
2
8
8
0
8
İskoçya
6
2
1
3
7
8
-1
7
Polonya
6
1
1
4
9
16
-7
4
A Ligi 2. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
Fransa
6
4
1
1
12
6
6
13
İtalya
6
4
1
1
13
8
5
13
Belçika
6
1
1
4
6
9
-3
4
İsrail
6
1
1
4
5
13
-8
4
A Ligi 3. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
Almanya
6
4
2
0
18
4
14
14
Holllanda
6
2
3
1
13
7
6
9
Macaristan
6
1
3
2
4
11
-7
6
Bosna Hersek
6
0
2
4
4
17
-13
2
A Ligi 4. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
İspanya
6
5
1
0
13
4
9
16
Danimarka
6
2
2
2
7
5
2
8
Sırbistan
6
1
3
2
3
6
-3
6
İsviçre
6
0
2
4
6
14
-8
2
B Ligi 1. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
Çekya
6
3
2
1
9
8
1
11
Ukrayna
6
2
2
2
8
8
0
8
Gürcistan
6
2
1
3
7
6
1
7
Arnavutluk
6
2
1
3
4
6
-2
7
B Ligi 2. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
İngiltere
6
5
0
1
16
3
13
15
Yunanistan
6
5
0
1
11
4
7
15
İrlanda Cumhuriyeti
6
2
0
4
3
12
-9
6
Finlandiya
6
0
0
6
2
13
-11
0
B Ligi 3. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
Norveç
6
4
1
1
15
7
8
13
Avusturya
6
3
2
1
14
5
9
11
Slovenya
6
2
2
2
7
9
-2
8
Kazakistan
6
0
1
5
0
15
-15
1
B Ligi 4. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
Galler
6
3
3
0
9
4
5
12
Türkiye
6
3
2
1
9
6
3
11
İzlanda
6
2
1
3
10
13
-3
7
Karadağ
6
1
0
5
4
9
-5
3
C Ligi 1. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
İsveç
6
5
1
0
19
4
15
16
Slovakya
6
4
1
1
10
5
5
13
Estonya
6
1
1
4
3
9
-6
4
Azerbaycan
6
0
1
5
3
17
-14
1
C Ligi 2. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
Romanya
5
5
0
0
15
3
12
15
Kosova
5
4
0
1
10
4
6
12
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
6
2
0
4
4
15
-11
6
Litvanya
6
0
0
6
4
11
-7
0
C Ligi 3. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
Kuzey İrlanda
6
3
2
1
11
3
8
11
Bulgaristan
6
2
3
1
3
6
-3
9
Belarus
6
1
4
1
3
4
-1
7
Lüksemburg
6
0
3
3
3
7
-4
3
C Ligi 4. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
Kuzey Makedonya
6
5
1
0
10
1
9
16
Ermenistan
6
2
1
3
8
9
-1
7
Faroe Adaları
6
1
3
2
5
6
-1
6
Letonya
6
1
1
4
4
11
-7
4
D Ligi 1. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
San Marino
4
2
1
1
5
3
2
7
Cebelitarık
4
1
3
0
4
3
1
6
Liechtenstein
4
0
2
2
3
6
-3
2
D Ligi 2. Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
Moldova
4
3
0
1
5
1
4
9
Malta
4
2
1
1
2
2
0
7
Andorra
4
0
1
3
0
4
-4
1