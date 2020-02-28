İşte UEFA Ülke Puanı sıralamasında son durum!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting'i 4-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Temsilcimiz aldığı bu galibiyetle de ülke puanına katkıda bulundu. Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında ise son durum şöyle oluştu...
Bu sezon Avrupa kupalarında başarı gösteremeyen Türk ekipleri ülke puanına beklenen katkıyı yapamamıştı. Avrupa'daki son temsilcimiz Medipol Başakşehir ise 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibini 4-1 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi. Böylece Boz Baykuşlar ülke puanına bir galibiyetle katkıda bulundu.
Mevcut sıralamada 11. durumda bulunan Türkiye, bir sıra daha geriye düşmesi durumunda, ülke şampiyonu iki sezon sonra Şampiyonlar Ligi grup aşamasına direkt katılamayacak. Bu yüzden Türkiye'nin Avusturya'ya geçilmemesi büyük önem taşıyor.
Ülke puanında Türkiye'nin rakibi olan ülkelerin takımları hangi sonuçları aldı?
Hollanda
UEFA Avrupa Ligi: Ajax 2 - 1 Getafe (Ajax elendi)
UEFA Avrupa Ligi: LASK 2 - 0 AZ (AZ elendi)
Ukrayna
UEFA Avrupa Ligi: Benfica 3 - 3 Shakhtar (Shakhtar tur atladı)
Avusturya
UEFA Avrupa Ligi: LASK 2 - 0 AZ (Lask tur atladı))
UEFA Avrupa Ligi: Salzburg - Frankfrut (Maç ertelendi)
İşte ülke puanında son durum?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle