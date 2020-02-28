İşte UEFA Ülke Puanı sıralamasında son durum!

Bu sezon Avrupa kupalarında başarı gösteremeyen Türk ekipleri ülke puanına beklenen katkıyı yapamamıştı. Avrupa'daki son temsilcimiz Medipol Başakşehir ise 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibini 4-1 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi. Böylece Boz Baykuşlar ülke puanına bir galibiyetle katkıda bulundu.

Mevcut sıralamada 11. durumda bulunan Türkiye, bir sıra daha geriye düşmesi durumunda, ülke şampiyonu iki sezon sonra Şampiyonlar Ligi grup aşamasına direkt katılamayacak. Bu yüzden Türkiye'nin Avusturya'ya geçilmemesi büyük önem taşıyor.

Ülke puanında Türkiye'nin rakibi olan ülkelerin takımları hangi sonuçları aldı?

Hollanda

UEFA Avrupa Ligi: Ajax 2 - 1 Getafe (Ajax elendi)

UEFA Avrupa Ligi: LASK 2 - 0 AZ (AZ elendi)

Ukrayna

UEFA Avrupa Ligi: Benfica 3 - 3 Shakhtar (Shakhtar tur atladı)

Avusturya

UEFA Avrupa Ligi: LASK 2 - 0 AZ (Lask tur atladı))

UEFA Avrupa Ligi: Salzburg - Frankfrut (Maç ertelendi)

İşte ülke puanında son durum?



