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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler

#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Sevilla
İşte UEFA Avrupa Liginde çeyrek finalistler

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelelerinin ardından Barcelona, Atalanta, Rangers, Braga, Lyon, West Ham United, Eintracht Frankfurt ve Leipzig çeyrek finale yükseldi.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları bu akşam tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup olup turnuvaya veda etti. Rusya - Ukrayna savaşından dolayı UEFA'nın yaptırımları neticesinde Spartak Moskova - Leipzig eşleşmesi iptal edildi ve Alman ekibi maç yapmadan direkt çeyrek finale adını yazdırdı.

İsviçre'de saat 15.30'da çekilecek kura sonrası çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan - 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. İki maç üzerinden en fazla gol bulan veya rakibini elemeyi başaran takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final maçları ise 28 Nisan - 5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Final ise 18 Mayıs Çarşamba günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar ve çeyrek finalistler şöyle:
Galatasaray: 1 - Barcelona: 2 (Barcelona)
Kızılyıldız: 2 - Rangers: 1 (Rangers)
Monaco: 1 - Braga: 1 (Braga)
Bayer Leverkusen: 0 - Atalanta: 1 (Atalanta)
Olimpik Lyon: 1 - Porto: 1 (Lyon)
Eintracht Frankfurt: 1 - Real Betis: 1 (E. Frankfurt)
West Ham United: 2 - Sevilla: 0 (West Ham United)
Spartak Moskova - Leipzig (Leipzig)

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Sevilla

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