İşte Türkiye'nin yeni umutları!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Türk futbolunda milyon Euro’lar ödeyerek yıldız oyuncu transferler etme döneminin bittiği, borç batağında yüzen futbol kulüplerinin düze çıkabilmek için altyapılara yatırım yapma ve alt ligleri tarama dönemine gireceği yaklaşık 1 yıldır konuşuluyor. Koronavirüsün yaratacağı ekonomik etkilerin çözümünde altyapıya yatırımın ve yetiştirici kulüp olmanın önemi son dönemde daha net anlaşıldı. Bazı Süper Lig kulüpleri, altyapılarının başına ciddi maaşlar ödeyerek çocuk sporcu yetiştirmede beceri sahibi isimleri şimdiden kulüplere getirdi bile.

3-10 yıl sabır gösterelim

Kapısını çaldığımız işin uzmanı teknik adamlar, bu yolun toprağa ekilen bir fidenin büyüyüp ağaç olması gibi uzun ve meşakkatli olduğu, bugünden yarına başarı beklemenin hayal olduğu, minimum 3, maksimum 10 yıllık bir sabır gerektirdiğini belirtiyorlar. Tıpkı takımların scout ekipleri gibi, 25 ilde yaklaşık bir ay süren titiz bir çalışma yaparak, yaşları 13’le 17 arasında olan geleceğin yıldız adaylarını hem Hürriyet okurlarıyla hem de gerçek scout ekipleriyle tanıştırmak istedik.

Anne ve babalar uçmamalı

Murat Pervanoğlu (İstanbul Bağlarbaşı Altyapı Teknik Sorumlusu): Bizler öğrencilerimizi çok küçük yaşlarda alıp bir hamura şekil verir gibi yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada bizim için en önemli detay, velilerde de biraz sportif kültürün olmasıdır. Veliler çocuklarının hemen futbolcu olmasını istiyorlar. Bunun birilerinin çıkıp kısa yoldan hemen zengin olmasını istemesinden çok farkı yok. Anne-baba uçmamalı, bu işe bir hobi şeklinde yaklaşmalı, tribüne gelip çocuğunu izlerken onun üzerinde baskı oluşturursa bu durum o yaşlardaki bir çocuğu sportif anlamda bitirir.

100 kişiden 0.74'ü profesyonel oluyor

Veliler her 100 çocuktan ancak 0.74’nün profesyonel imza atacak düzeye çıktığını görmeliler. Kimse bir çocuktan ‘Süpermen’ yaratmaya kalkmamalı. Yetenekli çocuk maçlarda farkını illa ortaya koyar. Az yetenekli bir çocuk da çok çalışarak kendisini geliştirebilir hatta yetenekli bir çocuğu da geçebilir. Buna son dönemlerde en çarpıcı örnek Merih’tir. Bu çocuk bu düzeyde oynamaya yetenekle değil, çok çalışarak gelmiş bir oyuncu.

OYUNCU ÇIKMAMASI HİÇ ŞAŞIRTICI DEĞİL

Mehmet Güleç (Bursa Arabayatağı Kulübü Başkanı): Türkiye’nin önde gelen 4-5 altyapı kulübünden birinin 13 yıldır başkanlığını yapıyorum. Sorunları ve yapılması gerekenleri biliyorum. Keşke TFF, ömrünü altyapıya adamış fedakâr insanları dinlese, eksiklikleri onlardan duysa. Türkiye’de altyapılardaki antrenörlerin %98’i koltuğu koruma peşinde. Yetenekli ve gelecek vadeden değil, fizikli oyuncu oynatarak kazanıp şampiyon olmayı hedefliyor. Belki bunu başarıyor ama hiçbir oyuncusunu A takıma yükseltemiyor. Altyapı hocasının hedefi üste oyuncu çıkarmak olmalı. Takımımızda prolisanslı antrenörün farkını gördük. Eski antrenörler 15 günde C belgesi alıyor 2-3 yılda bir sembolik seminerlere katılıyor. Prolisanslı hoca ile C Belgeli teknik adam siyah beyaz TV ile plazma TV gibi.

MİLLİ EĞİTİM EL ATMALI

Avrupa’daki araştırmalara göre; 18 yaşına gelen bir futbolcu en az 10 bin saat idman yapmış oluyor. Biz ise 5 bin saati geçemiyoruz, okul sistemi buna izin vermiyor. Ortaokul çağında bir çocuğun öğlenci olması, hafta içi idman yapma şansını elinden alıyor. Bu yüzden 8-12 yaş çocukları sadece hafta sonu idman yapıyor. Oysa okul 14.00’te bitmiş olsa öğleden sonra öğrenciler spor, tiyatro, sinema, müzik gibi aktivitelere zaman ayırabilirler.

BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ

Hakkı Yeşilyurt (Samsun Kadıköyspor Genel Menajeri) Alttan genç oyuncuların çıkması için...

TFF bakış açısını revize etmeli, yetiştirici kulüpleri desteklemeli, rekabetçi ortam için genç oyuncuların çok maç oynamasını sağlamalı.

Kulüpler genç oyuncuyu cesurca oynatma felsefesini geliştirmeli.

Eğiticilik yönü gelişmiş antrenörlere olanak sunulmalı.

Yetiştirici antrenörlere kendisine yatırım yapabilecek ücret koşulları sunulmalı.

Eğitim sistemi okul-kulüp-aile ekseninde yeniden yapılanmalı.

Sahalar fazlalaşmalı, koşullar iyileştirilmeli.

Ailelerin bakış açısını düzenleyecek eğitimler verilmeli.

Oyuncuların kişisel ve psikolojik durumları için bilimsel destek veren ünite olmalı.

EMEĞİ GEÇENLERE SONSUZ TEŞEKKÜR

Yaklaşık 1 ay süren yüzlerce telefon görüşmemde bana yardım eden, zaman ayıran, doğru çocuklara ulaşabilmem için çevresinde araştırma yapan 25 ildeki altyapı hocalarına, gazeteci arkadaşlarıma, futbola gönül veren aşağıda isimleri geçen kadim dostlarıma teşekkür ediyorum. · Kemal Yavuz, Sedat Torun, Savaş Göcen, Nezih Özüm, Serkan Arslanpınar, Mustafa Mete Ertem, Gurbet Gökçe, Mehmet Türk, Yılmaz Özalan, Hamit Karaoğlan, Cafer Aypan,İlhan İnce, İbrahim Pamukçu, Fehim Dikmen, Musa Karaoğlan, Halil İbrahim Gürer, Serdal Eroy, Coşkun Kököz, Alper Dirik, Abdullah Türkkan, Seyit Ali Gülcan, Mehmet Bedenli, Eraydın Aytekin, Hayrettin Yerlikaya, Murat Polat, İrfan İşisağ, Adnan Poyraz, Erhan Karadağ, Kemal Çeliker, Mehmet Elkel, Hakan Yağcıoğlu, Aydın Günaydın, Can Demirkıran, Göksel Ali Argun, Aytekin Kalender, Bilal Karafazlı, Bedrettln Karadağ,Osman Peynircioğlu, Yalçın Akdemir, Ali Birbiçer,Tolga Büyüksural, Atilla Yüce, Haydar Demir, Emre Hamzaoğlu, Tanzer Bıyık, Şahverdi Aydemir, Fatih Kaymaz, Yılmaz Özen..

İZMİR

Ravil Tagir 2004 stoper, 26 maç 1 gol stoper Altınordu

Burak İnce orta saha 2004 orta saha 16 maç 2 gol 2 asist Altınordu

Baran Çelik 2004 orta sana İzmirspor

Emirhan Sarıkaya 2005 sol bek İzmirspor

Sedat Sercan Çaydavul 2006 sağ açık İzmirspor

Mehmet Olgar Sağlam 2006 stoper İzmirspor

Erdinç Kubilayhan 2006 sol açık Çiğli Belediyespor

Gökdeniz Binici 2005 orta saha Çiğli Belediyespor

Nail Efe Pehlivan 2004 sol bek Çiğli Belediyespor

Osman Erol 2004 sol bek Buca Belediyespor

Yunus Çelebi 2003 stoper Buca Belediyespor

Emirhan Kızılışık 2005 orta saha Buca Belediyespor

Arda Gülmez 2005 sol açık Pınargücü

Orkun Yiğit Çınar 2006 stoper Pınargücü

Gökdeniz Güngör 2004 orta saha Pınargücü

Ataberk Mümin 2006 orta saha Genç Özgürspor

Onurcan Özden 2005 forvet Balçova Belediye Termal

Haktan Melek 2006 orta saha Balçoca Belediye Termal

Deniz Biner 2007 sol bek Balçova Belediye Termal

Deniz Cebeci 2003 orta saha Buca Gençlerbirliği

Murat Can 2003 kaleci Buca Gençlerbirliği

Kaan Katırcı 2005 sol bek Buca Gençlerbirliği

Eren Şenocak 2007 sağ-sol kanat Göztepe Gençlikspor

Murat Külhan 2006 stoper Göztepe gençlikspor

Arda Koçak 2006 forvet Göztepe Gençlikspor

Arda Metincan 2004 orta sana Bornova Kanderespor

İbrahim Koşar 2005 stoper Bornova Kanderespor

Arda Açık 2006 forvet Bornova Kanderespor

Arda Küçük 2005 forvet Şirinyerspor

Şafak İnce Kulak 2005 forvet arkası Şirinyerspor

Yusuf Polat 2004 kanat Şirinyerspor

Gökmen Doğru 2006 orta saha İzmirgücü

Furkan Say 2006 orta saha İzmirgücü

BOLU

Görkem Şahin Budak 2004 orta saha Cağsu Hatanesi Aladağspor

Yiğitcan Özcan 2004 forvet Kıbrıscıkspor

Samet Sadıç 2004 stoper Elvan İnşaat Kızıkspor

Efe Turan 2005 orta saha Boluspor

Doğukan Bağdat 2006 forvet Boluspor

Kerim Turan 2004 orta saha Boluspor

GAZİANTEP

Recep Kaya 2005 forvet Ankasspor

Halil İbrahim Canyurt 2005 orta saha Gaziantep FK

Emre Çaldıran 2004 stoper Oğuzspor

Muhammet Bozkurt 2005 kaleci Şehitkamil Belediyespor

Seyit Ahmet Arpacı 2005 kaleci Ankasspor

Emirhan Gök 2005 orta saha Ankasspor

Furkan Şahin Öztürk 2006 sol kanat Ankasspor

Tunahan Ulu 2005 sağ açık Gaziantep FK

Talha Güneş 2006 forvet Gaziantep FK

Ayhan Güneş 2006 orta saha Oğuzspor

Emirhan Öztürk 2005 forvet Oğuzspor

Alican Akçay 2006 forvet Şehitkamil Belediyespor

Abdullah Yaşar 2006 orta saha Şehitkamil Belediyespor

BALIKESİR

Melihşah Şaylı 2005 santrafor Balıesirspor

Erhan Sağdıç 2004 stoper Balıkesirspor

Emre Mert Uygun 2004 forvet Balıkesirspor

Emirhan Dumanlar 2006 stoper Kartalspor

Miraç Ateş 2007 sol stoper Kartalspor

Kerem Gökcan 2007 10 numara Kartalspor

Murat Erkeç 2007 forvet Kartalspor

ESKİŞEHİR

Emre Eren Özpınar 2004 orta saha Eskişehirspor

Atakan Şahintürk 2004 kaleci Eskişehirspor

Kaan Gündoğdu 2004 forvet Odunpazarıspor

Yunus Birgül 2006 forvet DSİ spor

Atilla Karaca 2004 ön libero Eskişehirspor

ÇANAKKALE

Celal Eyüp Şenol 2006 orta saha Hastane Bayırı Spor

Emirhan Enis Temel 2006 stoper Alsanca Spor

Şerafettin Kızak 2006 sol kanat Ezinespor

Polat Beyturan 2006 sol kanat Bigaspor

Murat Yeter 2005 sol kanat 1 Barbarosspor

Ömür Şeker 2005 santrafor Bigaspor

Efe Behiç Öztürk 2005 orta saha Hastane Bayırı Spor

KONYA

Turhan Şık 2006 stoper, Selçuklu Belediyespor

Mehmet Susam 2006 ön libero Selçuklu Belediyespor

Kerim Topçu 2006 forvet Selçuklu Belediyespor

Bilgehan Er 2005 forvet arkası Selçuklu Belediyespor

KAYSERİ

Muhammed Talha Yıldırım 2003 sol açık Kayseri Erkiletspor

İsmail Timürcuoğlu 2004 kaleci Kayseri Erkiletspor

Mehmet Tek 2005 orta saha Kocasinan Şimşekspor

Abdussamed Şimşek 2004 stoper Kayseri OSB Teknik Koleji

Yusuf Aydoğdu 2003 sol bek Kayseri OSB Teknik Koleji

MALATYA

Burak Efe Yaz 2003 Orta saha Yeni Malatyaspor

Adilhan Ülger 2006 kaleci Karakavak

Semih Tunay 2005 sol bek Malatyagücü

Recai Duru 2004 orta saha Malatyagücü

Yunus Emre Tan 2003 orta saha Malatyagücü

BURSA

Yiğit Emre Tunalı 2005 stoper Dikkaldırım

İbrahim Torun 2005 stoper Dikkaldırım

İlyas Akış 2005 orta saha Arabayatağı

İsmail Dışarı 2005 önliberoyla Arabayatağı

Ömer Asaf Sebirli 2005 santrafor Arabayatağı

Yusuf Yazar 2005 stoper Arabayatağı

Bilge Kaan yılmaz 2007 orta saha Arabayatağı

Habip Aydın 2007 ön libero Arabayatağı

Cevap Bilal Mengül 2006 İnegöl Kafkasspor

Oğuzhan Sayın 2005 İnegöl Kafkasspor

Emre Gürbüz 2005 sağ açık İnegöl Kafkasspor

Arda Akdeniz 2006 sol açık İnegöl Kafkasspor

Uğurcan Uğur 2006 sol bek İnegöl Kafkasspor

Muhammet Koca 2007 orta saha İnegöl Kafkasspor

Rizvan Rıdvan 2007 orta saha İnegöl Kafkasspor

ilteriş Karakaya 2005 santrafor İnegöl Gazipaşa S.K

Sercan Turgut 2005 stoper İnegöl Gazipaşa S.K

Muzaffer Öztürk 2005 kaleci İnegöl Gazipaşa SK

GİRESUN

Muhammet Turhan 2005 forvet Giresunspor

Caner Albayrak 2004 sağ ve sol kanat Giresunspor

Kemal Efe Çerik 2004 kaleci Giresunspor

TRABZON

Oğuzhan Kocaaslan 2005 orta saha Araklı 1961

Yusuf Emir Ay 2004 forvet Araklı 1961

Temel Gebiç 2004 foret Ortahisar Kanuni

Alper Demir 2004 sağ açık Ortahisar Kanuni

Mert Yavuz 2005 kaleci Trabzon DSİ

Mücahit Yol 2005 orta saha Söğütlüspor

SAMSUN

Muhammet Seymen 2005 orta saha Kadıköyspor

Arda Kumaş 2005 sağ açık Atakum Belediyespor

Mehmet Can Hatipoğlu 2005 orta saha Atakum Belediyespor

Caner Yigit 2005 stoper Kadıköyspor

Batuhan Küçükkaya 2004 sol ön Kadıköyspor

Taha Uygar Tekyıldız 2004 orta saha Kadıköyspr

Kemal Can Atıcı 2004 stoper Atakum Belediyespor

Sinan Baran Taş 2005 santrafor Bafra GSİM

Yunus Emre Akar 2005 sağ açık 19 Mayıs Spor

Alperen Kaya 2004 stoper ÇARŞAMBASPOR

ORDU

Hasan Alp Çilingir 2005 stoper Altınordu Belediye

Utku Soydan 2005 orta saha Fatsa Anadolu

Kerem Bergel 2005 kaleci Fatsa Anadolu

Samet Mert Sarı 2005 sağ açık Ünye FK

Mustafa Tuğra Çakır 2005 forvet Ünye FK

Efekan Şensoy 2004 forvet Galataspor

Ali Emre Güleç 2004 stoper Demirspor

Ali Gebeci 2004 sağ açık Kayaspor

Berat Kaya 2004 orta saha Kayaspor



SIVAS

Onur Gülmez 2005 orta saha Yolspor

Oğuzhan Yalçın 2005 sol açık Sivasspor

Korkut Yiğit Seyhan 2005 orta saha Demirspor

Furkan Aliçay 2004 stoper Sivaspor

Umut Mert Toy 2004 libero Sivasspor

Eren Yavuz 2004 orta saha Sivasspor

Emirhan Başyiğit 2005 sol bek Sivasspor

Furkan Almacı 2006 stoper Sivasspor

Arda Kurt 2005 sağ bek Yolspor

Efe Yıldırım 2005 kaleci Yolspor

Rüstem Kavak 2004 sağ açık Yolspor

Furkan Ülker 2005 orta saha Yolspor

Resul Yıldırım 2005 10 numara Yolspor

Eyüp Ayberk 2004 ön libero Demirspor

Melik Dursun 2004 forvet Demirspor

Muhammet Y. Torun 2005 solbek Demirspor

Hasan Basri Akçay 2005 sağ kanat Akhisar Yıldırımspor

ADANA

Hasan Efe Özdemir 2004 libero Kanaryaspor

Arda Aktaş 2006 forvet gol kralı ve milli takım oyuncusu A.Demirspor

Hamza Ertuğrul 2006 sağ kanat Seyhan Belediye

Batın Akıllı 2005 orta saha Çukurova Demir Orduspor

Cafer Çakmak 2004 sol bek Adanaspor

ANKARA

Caner Candemir 2004 libero Yenidoğanspor

Sefa Önal 2005 sağ açık İncirlispor

Yasin Kaya 2004 forvet Yenimahalle Belediyespor

Çağlar Tanrıvermiş 2005 kaleci Kavaklıderespor

Kıvanç Kara 2005 stoper Bahçelerüstü

Bekircan Polat 2007 libero Ankara Karmasına seçildi Mamakspor

Mustafa Arda Özgan2005 ora saha Volkan Yıldırımspor

Muhammet Atilla 2005 orta saha Türközüspor

Ali Efe 2007 sol kenar Ankara karması'na seçildi Mamakspor

Fahrettin Şanlı 2007 forvet Mamakspor

Bekir Ulaş 2005 santrafor Başkent Edaş oyuncusu

Mert Topaloğlu 2006 orta saha Bahçelerüstü

Alperen İsmail Akbaba 2005 santrafor Bahçelerüstü

Mehmet Can Köklü 2005 Volkan Yıldırımspor

Rıza Arda Kabak 2005 ön libero Volkan Yıldırımspor

ELAZIĞ

Efe Baran Üzüm 2005 forvet arkası Elazığı İl Özel İdare Spor

Merthan Tunç 2004 stoper Elazığ Yol Spor

Volkan Can 2004 forvet Elazığ Yol Spor

Miraç Şimşek 2005 sol açık Elazığ Belediyespor

Oğuzcan Gür 2004 orta saha İl Özel İdarespor

DİYARBAKIR

Ayhan Arğ 2005 sağ bek 15 maç, 2 gol 15 asist Amedspor

Eren Mızrak 2005 forvet arkası Amedspor

ALANYA

Barış Akdere 2005 savunmacı Alanya Belediyespor oyucusu

Emir Asaf Armağan 2005 orta saha 19 asist 7 golü var Alanya Belediye

Muhammet Fatih Kerem Uzunel 2005 forvet

İZMİT

Emir Ali Agece 2005 forvet 23 maç 25 golKocaelispor

İsmail Doğan Şahin 2003 sol kanat İzmit Gençlerbirliği

Ümit Can Ekşi 2004 orta saha Körfez Gençlerbirliği

Halil İbrahim 2005 stoper Hisareynspor

Anıl Ayaz 2005 sol bek Kocaeli Güneşspor

Beytullah Buğra İpek 2006 kaleci 41 Futbol Kulübü

MANİSA

Gökhan Obuz 2006 orta saha Akhisar Yıldırımspor

Bilal Budak 2004 orta saha 2 gol 1 asist Manisaspor oyuncusu

Yiğit Kerem 2004 orta saha 16 milli Portekiz'e golü var Manisa FK

Arda Mergen 2006 orta saha Yunusemre Belediyespor

Metin Filiz 2007 kaleci yunusemre Beyediyespor

Emirhan Dönmez 2006 sol kanat Murat German Spor

Ayberk Ceyhan 2006 orta saha murat German spor

Ahmet can kartal 2006 orta saha Murat German Spor

İsmail Yıldız 2005 sol kanat Salihlispor

Samet Filik 2006 forvet Salihlispor

Arda Özkan 2007 kanat Salihlispor

Hasan Basri Akçay 2005 sağ kanat Akhisar Yıldırımspor

Furkan Ersoy 2005 forvet Akhisar Yıldırımspor

İSTANBUL

Fatih Bedirhan Özüm 2003 ön libero Bostancı

Ali Efe Çördek 2005 sol açık Selimiye

Doğu Eren Ay 2006 kaleci Bağlarbaşı

Eren Büyükkaya 2004 10 numara, Bağlarbaşı

Fikret Arda Satılmış 2005 10 numara Damlaspor

Kadir Kayacı 2007 10 numara Çubuklu

RİZE

Güvenç Usta 2004 forvet 23 maçta 18 gol-2 kez milli

Alperen Gündoğdu 2005 sol açık, 25 maç 5 gol Çaykur Rizespor oyuncusu

Musa Eren Karakaş 2004 sağ açık 1 21 maç 5 gol Çaykir Rizespor oyuncusu

EDİRNE

Yusuf Yılmaz 2006 forvet, U14 Mili takım aday kadrosu havuzunda Edirnespor

Aydoğan Örs 2004 forvet, 16 yaşında Edirne Fatihspor

Baran Ateş 2004 stoper, Edirnespor