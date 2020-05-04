İşte Türkiye'nin yeni umutları!
Milyon Euro’luk transferler zor görünürken, Bakan Kasapoğlu’nun “Tüketene değil, üretene destek” sözleriyle gözler altyapılara döndü. Biz de Hürriyet olarak önümüzdeki döneme damga vurmaları beklenen oyuncuları belirledik...
Spor Arena / Süleyman ARAT - Türk futbolunda milyon Euro’lar ödeyerek yıldız oyuncu transferler etme döneminin bittiği, borç batağında yüzen futbol kulüplerinin düze çıkabilmek için altyapılara yatırım yapma ve alt ligleri tarama dönemine gireceği yaklaşık 1 yıldır konuşuluyor. Koronavirüsün yaratacağı ekonomik etkilerin çözümünde altyapıya yatırımın ve yetiştirici kulüp olmanın önemi son dönemde daha net anlaşıldı. Bazı Süper Lig kulüpleri, altyapılarının başına ciddi maaşlar ödeyerek çocuk sporcu yetiştirmede beceri sahibi isimleri şimdiden kulüplere getirdi bile.
3-10 yıl sabır gösterelim
Kapısını çaldığımız işin uzmanı teknik adamlar, bu yolun toprağa ekilen bir fidenin büyüyüp ağaç olması gibi uzun ve meşakkatli olduğu, bugünden yarına başarı beklemenin hayal olduğu, minimum 3, maksimum 10 yıllık bir sabır gerektirdiğini belirtiyorlar. Tıpkı takımların scout ekipleri gibi, 25 ilde yaklaşık bir ay süren titiz bir çalışma yaparak, yaşları 13’le 17 arasında olan geleceğin yıldız adaylarını hem Hürriyet okurlarıyla hem de gerçek scout ekipleriyle tanıştırmak istedik.
Anne ve babalar uçmamalı
Murat Pervanoğlu (İstanbul Bağlarbaşı Altyapı Teknik Sorumlusu): Bizler öğrencilerimizi çok küçük yaşlarda alıp bir hamura şekil verir gibi yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada bizim için en önemli detay, velilerde de biraz sportif kültürün olmasıdır. Veliler çocuklarının hemen futbolcu olmasını istiyorlar. Bunun birilerinin çıkıp kısa yoldan hemen zengin olmasını istemesinden çok farkı yok. Anne-baba uçmamalı, bu işe bir hobi şeklinde yaklaşmalı, tribüne gelip çocuğunu izlerken onun üzerinde baskı oluşturursa bu durum o yaşlardaki bir çocuğu sportif anlamda bitirir.
100 kişiden 0.74'ü profesyonel oluyor
Veliler her 100 çocuktan ancak 0.74’nün profesyonel imza atacak düzeye çıktığını görmeliler. Kimse bir çocuktan ‘Süpermen’ yaratmaya kalkmamalı. Yetenekli çocuk maçlarda farkını illa ortaya koyar. Az yetenekli bir çocuk da çok çalışarak kendisini geliştirebilir hatta yetenekli bir çocuğu da geçebilir. Buna son dönemlerde en çarpıcı örnek Merih’tir. Bu çocuk bu düzeyde oynamaya yetenekle değil, çok çalışarak gelmiş bir oyuncu.
OYUNCU ÇIKMAMASI HİÇ ŞAŞIRTICI DEĞİL
Mehmet Güleç (Bursa Arabayatağı Kulübü Başkanı): Türkiye’nin önde gelen 4-5 altyapı kulübünden birinin 13 yıldır başkanlığını yapıyorum. Sorunları ve yapılması gerekenleri biliyorum. Keşke TFF, ömrünü altyapıya adamış fedakâr insanları dinlese, eksiklikleri onlardan duysa. Türkiye’de altyapılardaki antrenörlerin %98’i koltuğu koruma peşinde. Yetenekli ve gelecek vadeden değil, fizikli oyuncu oynatarak kazanıp şampiyon olmayı hedefliyor. Belki bunu başarıyor ama hiçbir oyuncusunu A takıma yükseltemiyor. Altyapı hocasının hedefi üste oyuncu çıkarmak olmalı. Takımımızda prolisanslı antrenörün farkını gördük. Eski antrenörler 15 günde C belgesi alıyor 2-3 yılda bir sembolik seminerlere katılıyor. Prolisanslı hoca ile C Belgeli teknik adam siyah beyaz TV ile plazma TV gibi.
MİLLİ EĞİTİM EL ATMALI
Avrupa’daki araştırmalara göre; 18 yaşına gelen bir futbolcu en az 10 bin saat idman yapmış oluyor. Biz ise 5 bin saati geçemiyoruz, okul sistemi buna izin vermiyor. Ortaokul çağında bir çocuğun öğlenci olması, hafta içi idman yapma şansını elinden alıyor. Bu yüzden 8-12 yaş çocukları sadece hafta sonu idman yapıyor. Oysa okul 14.00’te bitmiş olsa öğleden sonra öğrenciler spor, tiyatro, sinema, müzik gibi aktivitelere zaman ayırabilirler.
BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ
Hakkı Yeşilyurt (Samsun Kadıköyspor Genel Menajeri) Alttan genç oyuncuların çıkması için...
TFF bakış açısını revize etmeli, yetiştirici kulüpleri desteklemeli, rekabetçi ortam için genç oyuncuların çok maç oynamasını sağlamalı.
Kulüpler genç oyuncuyu cesurca oynatma felsefesini geliştirmeli.
Eğiticilik yönü gelişmiş antrenörlere olanak sunulmalı.
Yetiştirici antrenörlere kendisine yatırım yapabilecek ücret koşulları sunulmalı.
Eğitim sistemi okul-kulüp-aile ekseninde yeniden yapılanmalı.
Sahalar fazlalaşmalı, koşullar iyileştirilmeli.
Ailelerin bakış açısını düzenleyecek eğitimler verilmeli.
Oyuncuların kişisel ve psikolojik durumları için bilimsel destek veren ünite olmalı.
EMEĞİ GEÇENLERE SONSUZ TEŞEKKÜR
Yaklaşık 1 ay süren yüzlerce telefon görüşmemde bana yardım eden, zaman ayıran, doğru çocuklara ulaşabilmem için çevresinde araştırma yapan 25 ildeki altyapı hocalarına, gazeteci arkadaşlarıma, futbola gönül veren aşağıda isimleri geçen kadim dostlarıma teşekkür ediyorum. · Kemal Yavuz, Sedat Torun, Savaş Göcen, Nezih Özüm, Serkan Arslanpınar, Mustafa Mete Ertem, Gurbet Gökçe, Mehmet Türk, Yılmaz Özalan, Hamit Karaoğlan, Cafer Aypan,İlhan İnce, İbrahim Pamukçu, Fehim Dikmen, Musa Karaoğlan, Halil İbrahim Gürer, Serdal Eroy, Coşkun Kököz, Alper Dirik, Abdullah Türkkan, Seyit Ali Gülcan, Mehmet Bedenli, Eraydın Aytekin, Hayrettin Yerlikaya, Murat Polat, İrfan İşisağ, Adnan Poyraz, Erhan Karadağ, Kemal Çeliker, Mehmet Elkel, Hakan Yağcıoğlu, Aydın Günaydın, Can Demirkıran, Göksel Ali Argun, Aytekin Kalender, Bilal Karafazlı, Bedrettln Karadağ,Osman Peynircioğlu, Yalçın Akdemir, Ali Birbiçer,Tolga Büyüksural, Atilla Yüce, Haydar Demir, Emre Hamzaoğlu, Tanzer Bıyık, Şahverdi Aydemir, Fatih Kaymaz, Yılmaz Özen..
İZMİR
Ravil Tagir 2004 stoper, 26 maç 1 gol stoper Altınordu
Burak İnce orta saha 2004 orta saha 16 maç 2 gol 2 asist Altınordu
Baran Çelik 2004 orta sana İzmirspor
Emirhan Sarıkaya 2005 sol bek İzmirspor
Sedat Sercan Çaydavul 2006 sağ açık İzmirspor
Mehmet Olgar Sağlam 2006 stoper İzmirspor
Erdinç Kubilayhan 2006 sol açık Çiğli Belediyespor
Gökdeniz Binici 2005 orta saha Çiğli Belediyespor
Nail Efe Pehlivan 2004 sol bek Çiğli Belediyespor
Osman Erol 2004 sol bek Buca Belediyespor
Yunus Çelebi 2003 stoper Buca Belediyespor
Emirhan Kızılışık 2005 orta saha Buca Belediyespor
Arda Gülmez 2005 sol açık Pınargücü
Orkun Yiğit Çınar 2006 stoper Pınargücü
Gökdeniz Güngör 2004 orta saha Pınargücü
Ataberk Mümin 2006 orta saha Genç Özgürspor
Onurcan Özden 2005 forvet Balçova Belediye Termal
Haktan Melek 2006 orta saha Balçoca Belediye Termal
Deniz Biner 2007 sol bek Balçova Belediye Termal
Deniz Cebeci 2003 orta saha Buca Gençlerbirliği
Murat Can 2003 kaleci Buca Gençlerbirliği
Kaan Katırcı 2005 sol bek Buca Gençlerbirliği
Eren Şenocak 2007 sağ-sol kanat Göztepe Gençlikspor
Murat Külhan 2006 stoper Göztepe gençlikspor
Arda Koçak 2006 forvet Göztepe Gençlikspor
Arda Metincan 2004 orta sana Bornova Kanderespor
İbrahim Koşar 2005 stoper Bornova Kanderespor
Arda Açık 2006 forvet Bornova Kanderespor
Arda Küçük 2005 forvet Şirinyerspor
Şafak İnce Kulak 2005 forvet arkası Şirinyerspor
Yusuf Polat 2004 kanat Şirinyerspor
Gökmen Doğru 2006 orta saha İzmirgücü
Furkan Say 2006 orta saha İzmirgücü
BOLU
Görkem Şahin Budak 2004 orta saha Cağsu Hatanesi Aladağspor
Yiğitcan Özcan 2004 forvet Kıbrıscıkspor
Samet Sadıç 2004 stoper Elvan İnşaat Kızıkspor
Efe Turan 2005 orta saha Boluspor
Doğukan Bağdat 2006 forvet Boluspor
Kerim Turan 2004 orta saha Boluspor
GAZİANTEP
Recep Kaya 2005 forvet Ankasspor
Halil İbrahim Canyurt 2005 orta saha Gaziantep FK
Emre Çaldıran 2004 stoper Oğuzspor
Muhammet Bozkurt 2005 kaleci Şehitkamil Belediyespor
Seyit Ahmet Arpacı 2005 kaleci Ankasspor
Emirhan Gök 2005 orta saha Ankasspor
Furkan Şahin Öztürk 2006 sol kanat Ankasspor
Tunahan Ulu 2005 sağ açık Gaziantep FK
Talha Güneş 2006 forvet Gaziantep FK
Ayhan Güneş 2006 orta saha Oğuzspor
Emirhan Öztürk 2005 forvet Oğuzspor
Alican Akçay 2006 forvet Şehitkamil Belediyespor
Abdullah Yaşar 2006 orta saha Şehitkamil Belediyespor
BALIKESİR
Melihşah Şaylı 2005 santrafor Balıesirspor
Erhan Sağdıç 2004 stoper Balıkesirspor
Emre Mert Uygun 2004 forvet Balıkesirspor
Emirhan Dumanlar 2006 stoper Kartalspor
Miraç Ateş 2007 sol stoper Kartalspor
Kerem Gökcan 2007 10 numara Kartalspor
Murat Erkeç 2007 forvet Kartalspor
ESKİŞEHİR
Emre Eren Özpınar 2004 orta saha Eskişehirspor
Atakan Şahintürk 2004 kaleci Eskişehirspor
Kaan Gündoğdu 2004 forvet Odunpazarıspor
Yunus Birgül 2006 forvet DSİ spor
Atilla Karaca 2004 ön libero Eskişehirspor
ÇANAKKALE
Celal Eyüp Şenol 2006 orta saha Hastane Bayırı Spor
Emirhan Enis Temel 2006 stoper Alsanca Spor
Şerafettin Kızak 2006 sol kanat Ezinespor
Polat Beyturan 2006 sol kanat Bigaspor
Murat Yeter 2005 sol kanat 1 Barbarosspor
Ömür Şeker 2005 santrafor Bigaspor
Efe Behiç Öztürk 2005 orta saha Hastane Bayırı Spor
KONYA
Turhan Şık 2006 stoper, Selçuklu Belediyespor
Mehmet Susam 2006 ön libero Selçuklu Belediyespor
Kerim Topçu 2006 forvet Selçuklu Belediyespor
Bilgehan Er 2005 forvet arkası Selçuklu Belediyespor
KAYSERİ
Muhammed Talha Yıldırım 2003 sol açık Kayseri Erkiletspor
İsmail Timürcuoğlu 2004 kaleci Kayseri Erkiletspor
Mehmet Tek 2005 orta saha Kocasinan Şimşekspor
Abdussamed Şimşek 2004 stoper Kayseri OSB Teknik Koleji
Yusuf Aydoğdu 2003 sol bek Kayseri OSB Teknik Koleji
MALATYA
Burak Efe Yaz 2003 Orta saha Yeni Malatyaspor
Adilhan Ülger 2006 kaleci Karakavak
Semih Tunay 2005 sol bek Malatyagücü
Recai Duru 2004 orta saha Malatyagücü
Yunus Emre Tan 2003 orta saha Malatyagücü
BURSA
Yiğit Emre Tunalı 2005 stoper Dikkaldırım
İbrahim Torun 2005 stoper Dikkaldırım
İlyas Akış 2005 orta saha Arabayatağı
İsmail Dışarı 2005 önliberoyla Arabayatağı
Ömer Asaf Sebirli 2005 santrafor Arabayatağı
Yusuf Yazar 2005 stoper Arabayatağı
Bilge Kaan yılmaz 2007 orta saha Arabayatağı
Habip Aydın 2007 ön libero Arabayatağı
Cevap Bilal Mengül 2006 İnegöl Kafkasspor
Oğuzhan Sayın 2005 İnegöl Kafkasspor
Emre Gürbüz 2005 sağ açık İnegöl Kafkasspor
Arda Akdeniz 2006 sol açık İnegöl Kafkasspor
Uğurcan Uğur 2006 sol bek İnegöl Kafkasspor
Muhammet Koca 2007 orta saha İnegöl Kafkasspor
Rizvan Rıdvan 2007 orta saha İnegöl Kafkasspor
ilteriş Karakaya 2005 santrafor İnegöl Gazipaşa S.K
Sercan Turgut 2005 stoper İnegöl Gazipaşa S.K
Muzaffer Öztürk 2005 kaleci İnegöl Gazipaşa SK
GİRESUN
Muhammet Turhan 2005 forvet Giresunspor
Caner Albayrak 2004 sağ ve sol kanat Giresunspor
Kemal Efe Çerik 2004 kaleci Giresunspor
TRABZON
Oğuzhan Kocaaslan 2005 orta saha Araklı 1961
Yusuf Emir Ay 2004 forvet Araklı 1961
Temel Gebiç 2004 foret Ortahisar Kanuni
Alper Demir 2004 sağ açık Ortahisar Kanuni
Mert Yavuz 2005 kaleci Trabzon DSİ
Mücahit Yol 2005 orta saha Söğütlüspor
SAMSUN
Muhammet Seymen 2005 orta saha Kadıköyspor
Arda Kumaş 2005 sağ açık Atakum Belediyespor
Mehmet Can Hatipoğlu 2005 orta saha Atakum Belediyespor
Caner Yigit 2005 stoper Kadıköyspor
Batuhan Küçükkaya 2004 sol ön Kadıköyspor
Taha Uygar Tekyıldız 2004 orta saha Kadıköyspr
Kemal Can Atıcı 2004 stoper Atakum Belediyespor
Sinan Baran Taş 2005 santrafor Bafra GSİM
Yunus Emre Akar 2005 sağ açık 19 Mayıs Spor
Alperen Kaya 2004 stoper ÇARŞAMBASPOR
ORDU
Hasan Alp Çilingir 2005 stoper Altınordu Belediye
Utku Soydan 2005 orta saha Fatsa Anadolu
Kerem Bergel 2005 kaleci Fatsa Anadolu
Samet Mert Sarı 2005 sağ açık Ünye FK
Mustafa Tuğra Çakır 2005 forvet Ünye FK
Efekan Şensoy 2004 forvet Galataspor
Ali Emre Güleç 2004 stoper Demirspor
Ali Gebeci 2004 sağ açık Kayaspor
Berat Kaya 2004 orta saha Kayaspor
SIVAS
Onur Gülmez 2005 orta saha Yolspor
Oğuzhan Yalçın 2005 sol açık Sivasspor
Korkut Yiğit Seyhan 2005 orta saha Demirspor
Furkan Aliçay 2004 stoper Sivaspor
Umut Mert Toy 2004 libero Sivasspor
Eren Yavuz 2004 orta saha Sivasspor
Emirhan Başyiğit 2005 sol bek Sivasspor
Furkan Almacı 2006 stoper Sivasspor
Arda Kurt 2005 sağ bek Yolspor
Efe Yıldırım 2005 kaleci Yolspor
Rüstem Kavak 2004 sağ açık Yolspor
Furkan Ülker 2005 orta saha Yolspor
Resul Yıldırım 2005 10 numara Yolspor
Eyüp Ayberk 2004 ön libero Demirspor
Melik Dursun 2004 forvet Demirspor
Muhammet Y. Torun 2005 solbek Demirspor
Hasan Basri Akçay 2005 sağ kanat Akhisar Yıldırımspor
ADANA
Hasan Efe Özdemir 2004 libero Kanaryaspor
Arda Aktaş 2006 forvet gol kralı ve milli takım oyuncusu A.Demirspor
Hamza Ertuğrul 2006 sağ kanat Seyhan Belediye
Batın Akıllı 2005 orta saha Çukurova Demir Orduspor
Cafer Çakmak 2004 sol bek Adanaspor
ANKARA
Caner Candemir 2004 libero Yenidoğanspor
Sefa Önal 2005 sağ açık İncirlispor
Yasin Kaya 2004 forvet Yenimahalle Belediyespor
Çağlar Tanrıvermiş 2005 kaleci Kavaklıderespor
Kıvanç Kara 2005 stoper Bahçelerüstü
Bekircan Polat 2007 libero Ankara Karmasına seçildi Mamakspor
Mustafa Arda Özgan2005 ora saha Volkan Yıldırımspor
Muhammet Atilla 2005 orta saha Türközüspor
Ali Efe 2007 sol kenar Ankara karması'na seçildi Mamakspor
Fahrettin Şanlı 2007 forvet Mamakspor
Bekir Ulaş 2005 santrafor Başkent Edaş oyuncusu
Mert Topaloğlu 2006 orta saha Bahçelerüstü
Alperen İsmail Akbaba 2005 santrafor Bahçelerüstü
Mehmet Can Köklü 2005 Volkan Yıldırımspor
Rıza Arda Kabak 2005 ön libero Volkan Yıldırımspor
ELAZIĞ
Efe Baran Üzüm 2005 forvet arkası Elazığı İl Özel İdare Spor
Merthan Tunç 2004 stoper Elazığ Yol Spor
Volkan Can 2004 forvet Elazığ Yol Spor
Miraç Şimşek 2005 sol açık Elazığ Belediyespor
Oğuzcan Gür 2004 orta saha İl Özel İdarespor
DİYARBAKIR
Ayhan Arğ 2005 sağ bek 15 maç, 2 gol 15 asist Amedspor
Eren Mızrak 2005 forvet arkası Amedspor
ALANYA
Barış Akdere 2005 savunmacı Alanya Belediyespor oyucusu
Emir Asaf Armağan 2005 orta saha 19 asist 7 golü var Alanya Belediye
Muhammet Fatih Kerem Uzunel 2005 forvet
İZMİT
Emir Ali Agece 2005 forvet 23 maç 25 golKocaelispor
İsmail Doğan Şahin 2003 sol kanat İzmit Gençlerbirliği
Ümit Can Ekşi 2004 orta saha Körfez Gençlerbirliği
Halil İbrahim 2005 stoper Hisareynspor
Anıl Ayaz 2005 sol bek Kocaeli Güneşspor
Beytullah Buğra İpek 2006 kaleci 41 Futbol Kulübü
MANİSA
Gökhan Obuz 2006 orta saha Akhisar Yıldırımspor
Bilal Budak 2004 orta saha 2 gol 1 asist Manisaspor oyuncusu
Yiğit Kerem 2004 orta saha 16 milli Portekiz'e golü var Manisa FK
Arda Mergen 2006 orta saha Yunusemre Belediyespor
Metin Filiz 2007 kaleci yunusemre Beyediyespor
Emirhan Dönmez 2006 sol kanat Murat German Spor
Ayberk Ceyhan 2006 orta saha murat German spor
Ahmet can kartal 2006 orta saha Murat German Spor
İsmail Yıldız 2005 sol kanat Salihlispor
Samet Filik 2006 forvet Salihlispor
Arda Özkan 2007 kanat Salihlispor
Hasan Basri Akçay 2005 sağ kanat Akhisar Yıldırımspor
Furkan Ersoy 2005 forvet Akhisar Yıldırımspor
İSTANBUL
Fatih Bedirhan Özüm 2003 ön libero Bostancı
Ali Efe Çördek 2005 sol açık Selimiye
Doğu Eren Ay 2006 kaleci Bağlarbaşı
Eren Büyükkaya 2004 10 numara, Bağlarbaşı
Fikret Arda Satılmış 2005 10 numara Damlaspor
Kadir Kayacı 2007 10 numara Çubuklu
RİZE
Güvenç Usta 2004 forvet 23 maçta 18 gol-2 kez milli
Alperen Gündoğdu 2005 sol açık, 25 maç 5 gol Çaykur Rizespor oyuncusu
Musa Eren Karakaş 2004 sağ açık 1 21 maç 5 gol Çaykir Rizespor oyuncusu
EDİRNE
Yusuf Yılmaz 2006 forvet, U14 Mili takım aday kadrosu havuzunda Edirnespor
Aydoğan Örs 2004 forvet, 16 yaşında Edirne Fatihspor
Baran Ateş 2004 stoper, Edirnespor
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