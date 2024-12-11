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İşte Türkiye'nin konuştuğu VAR kayıtları

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#Süper Lig#Tff#Futbol
İşte Türkiyenin konuştuğu VAR kayıtları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 07:00

TFF Sivaslı Manaj’ın G.Saraylı Barış Alper’e yaptığı faul sonrası yapılan var konuşmalarını açıkladı. VAR’ın “potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum” uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman, “Ayağı ile krampona bastığını görüyorum. Sarı kart kararımda kalıyorum” dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu 15. haftanın VAR kayıtlarını açıklarken, pazar gününden beri gündemde olan Sivassporlu Manaj’ın, G.Saraylı Barış Alper’e faul yaptığı poziyonun konuşmaları da ortaya çıktı.

Tartışılan pozisyonla ilgili konuşmalar şöyle:

VAR: Turgut hocam sana potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

Turgut Doman: Başka bir açısı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?

VAR: Gösteriyorum bir açı daha.

ABi KARARIMDA KALIYORUM

Turgut Doman: Buradan bir oynatalım. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum.

VAR: Tamamdır, karar senin.

Metehan’ın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili konuşmalar:

VAR: Sana bariz gol şansı için sahada inceleme öneriyorum.

Turgut Doman: Eli görüyorum. Sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı veriyorum.

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#Süper Lig#Tff#Futbol

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