İşte Türkiye'nin konuştuğu VAR kayıtları

Güncelleme Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu 15. haftanın VAR kayıtlarını açıklarken, pazar gününden beri gündemde olan Sivassporlu Manaj’ın, G.Saraylı Barış Alper’e faul yaptığı poziyonun konuşmaları da ortaya çıktı.
Tartışılan pozisyonla ilgili konuşmalar şöyle:
VAR: Turgut hocam sana potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.
Turgut Doman: Başka bir açısı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?
VAR: Gösteriyorum bir açı daha.
ABi KARARIMDA KALIYORUM
Turgut Doman: Buradan bir oynatalım. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum.
VAR: Tamamdır, karar senin.
Metehan’ın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili konuşmalar:
VAR: Sana bariz gol şansı için sahada inceleme öneriyorum.
Turgut Doman: Eli görüyorum. Sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı veriyorum.