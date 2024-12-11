İşte Türkiye'nin konuştuğu VAR kayıtları

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Türkiye Futbol Federasyonu 15. haftanın VAR kayıtlarını açıklarken, pazar gününden beri gündemde olan Sivassporlu Manaj’ın, G.Saraylı Barış Alper’e faul yaptığı poziyonun konuşmaları da ortaya çıktı.

Tartışılan pozisyonla ilgili konuşmalar şöyle:

VAR: Turgut hocam sana potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

Turgut Doman: Başka bir açısı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?

VAR: Gösteriyorum bir açı daha.

ABi KARARIMDA KALIYORUM

Turgut Doman: Buradan bir oynatalım. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum.

VAR: Tamamdır, karar senin.

Metehan’ın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili konuşmalar:

VAR: Sana bariz gol şansı için sahada inceleme öneriyorum.

Turgut Doman: Eli görüyorum. Sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı veriyorum.