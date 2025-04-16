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İşte Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı tarih ve stadyum

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#Türkiye Kupası#Final#Eskişehir
İşte Türkiye Kupası Finalinin oynanacağı tarih ve stadyum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 17:45

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin tarihi ve oynanacağı stadı resmen açıkladı

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Türkiye Kupası'nın merakla beklenen final stadyumu belli oldu.

 Ziraat Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle; 

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, daha önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynatılmasına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın saati 20.45 olarak belirlenmiştir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonun yarı final eşleşmeleri şu şekilde;

Trabzonspor - Göztepe

Galatasaray - Konyaspor

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#Türkiye Kupası#Final#Eskişehir

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