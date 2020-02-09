İşte Trabzonspor’un Guilherme için Malatya’ya ödeyeceği ücret!

Adil Gevrek Ajansspor'a yaptığı açıklamada, “TFF Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamalarına yanıt verecek misiniz?” sorusuyla başlayan Adil Gevrek, “Bu konuyla ilgili kulübümüzün sosyal medya hesabından açıklama yapacağız. Ben de salı günü Kulüpler Birliği toplantısında bu konuyla ilgili konuşacağım.” cevabını verdi.

İŞTE MALATYA’NIN GUILHERME KAZANCI

Guilherme’nin Trabzonspor’a transferi hakkında konuşan Başkan Gevrek, “Guilherme sadece 40 bin Euro’ya transfer olmadı. Trabzonspor, Guilherme’nin kulübümüzden olan alacağını ödeyecek. Btc Turk Malatyaspor’un şu anda kazancı 462 bin Euro.( 3 milyon 45 bin TL)” dedi.

BIFOUMA’YA 2 MİLYON EURO!

Ocak ayında takımlarının önemli ismi Bifouma’ya Dubai’den transfer teklifi geldiğini söyleyen Gevrek, “Bifouma’ya ara transfer döneminde Dubai’den 2 milyon Euro’luk transfer teklifi geldi. Bizim istediğimiz bonservis bedeli 3 milyon Euro’ydu, 3 milyon Euro verselerdi de Bifouma’yı göndermeyecektik. Bifouma da takımını bırakmak istemedi.” açıklamasında bulundu.

İŞTE TRABZONSPOR’UN GUILHERME İÇİN KAP AÇIKLAMASI

Trabzonspor, Guilherme ile 1.5 yıllığına anlaştığı ve oyuncuya 2019-2020 sezonu için 450 bin euro, 2020-2021 sezonu için 1.1 milyon euro garanti ücret ödeyeceğini açıkladı.

Resmi açıklama şöyle; "Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futebol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşama göre, GDSC Alvarenga Futebol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir."





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