İşte Tedesco'nun Fenerbahçe'si: İstatistikleri alt üst etti!

Domenico Tedesco, Fenerbahçe macerasına Trabzonspor galibiyetiyle başladı. Sarı-Lacivertliler o karşılaşmada baskılı bir oyun sergiledi ve 1-0 kazandı. Ancak Bordo-Mavililer, o mücadelede 20. dakikadan itibaren 10 kişi oynamıştı. 40 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde sonraki 3 mücadelede ise ligde 2 beraberlik ve Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb yenilgisi geldi.

Tedesco özellikle Zagreb karşılaşmasında kenardan sık sık oyuncularına topu daha fazla tutmaları için seslendi ancak bu gerçekleşmedi. Antalyaspor maçında ise İtalyan teknik adamın istediği oyun tarzına çok daha yakın bir Fenerbahçe vardı.

FAZLASIYLA MEMNUN ETTİ

Sarı-Lacivertliler, karşılaşma boyunca rakibine 1 net fırsat verdi. Oyunun büyük bölümünde Akdeniz ekibi hücum etmekte zorlandı. Kanarya, özellikle ikinci yarıda kurduğu baskıyla aradığı golleri buldu. 90 dakikanın bitiminde ortaya çıkan istatistikler, Tedesco’yu fazlasıyla memnun etti. Fenerbahçe, maçta yüzde 67 topa sahip oldu. Ev sahibi ekibin 516 başarılı pasına karşılık Antalya 221 pas yapabildi. Üstelik Tedesco’nun ekibi bu rakama, yüzde 93 isabet oranıyla ulaştı. Fenerbahçe 19 şut denemesinde 11 isabet sağladı.

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Mücadelede dikkat çeken bir diğer istatistik ise ceza sahasında topla buluşma sayılarında ortaya çıktı. Fenerbahçeli oyuncular, 26 defa Antalya ceza sahasında topla oynarken, Kırmızı-Beyazlılar’da bu rakam 2’de kaldı. Sarı-Lacivertliler 13 defa pas arası yaparken, konuk takım 3 kez bunu başarabildi. Sonuç olarak Fenerbahçe, geleceği tartışılan Domenico Tedesco’nun istediğine yakın bir oyun anlayışıyla çok kritik bir karşılaşmayı kazanarak ligde az da olsa rahat bir nefes aldı.

İSMAİL YÜKSEK MIKNATIS GİBİ

Antalyaspor karşısında Sarı-Lacivertliler'de en dikkat çekici performans İsmail Yüksek'ten geldi. Milli orta saha oyuncusu, 87 dakika sahada kaldı. İsmail, özellikle rakip yarı alanda baskı yapıp kaptığı toplarla hem Kırmızı-Beyazlılar'ın atağa kalkmasını engelledi hem de takımı adına hücum sürekliliği sağladı.

26 yaşındaki futbolcu, 6 top kaparak bu alanda maçın en iyisi oldu. İsmail Yüksek ayrıca 16 ikili mücadelenin 11'ini kazandı, 2 pas arası yaptı. Başarılı oyuncu, 77 pas denemesinin 74'ünde doğru adresi buldu, 2 şut pası verdi, tek şut denemesinde dışarı vurdu. İsmail Yüksek maçtan sonra yaptığı açıklamada ise şampiyonluk yarışına vurgu yapıp, "Eylül ayından kimse hüküm vermesin. Lig daha yeni başlıyor" ifadelerini kullandı.