İşte Süper Lig'de tartışmaları ve eleştirileri bitirecek MHK formülü! Kulüpler sisteme dahil edilecek

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Haberimize öncelikle kritik bir soruyla başlayalım... “Bugün kulüp başkanlarının ya da yöneticilerin herhangi bir başarısızlık durumunda sığınacakları ilk liman hangisi?” Cevap; tabii ki hakemler... Bırakın başarısızlığı, kazandıkları maçlardan sonra bile hakemlere ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) eleştiri yağdıran, hatta deyim yerindeyse onların yerin dibine batıran kulüp başkanlarını görüyoruz. Olay artık öyle bir noktaya geldi ki, hakemler, MHK ve TFF işlerini ne kadar düzgün yaparlarsa yapsın, maçlar hangi skorla biterse bitsin, kulüplerin ‘günah keçisi’ olmaktan kurtulamıyorlar.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurmayları ‘kangrene dönüşen yara’dan farksız olan bu sorunu kökten çözmeye yönelik bir çaba içerisindeydi uzun süredir.

Hakemlerin, MHK’nin ve dolayısıyla TFF’nin daha rahat çalışmasını sağlayacak bir formül aranıyordu.

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Bu, öyle bir formül olmalıydı ki, kulüpler de bir şekilde MHK sisteminin içine dahil edilmeli, hakemlere ve TFF’ye yönelik ‘insafsızca’ eleştirilerin önü kesilmeliydi. Aylar süren çalışmalar sonucunda o çözüm yolu bulundu...

KULÜPLER DE KARAR VERME MEKANiZMASINA GiRECEK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün Riva’da düzenlediği basın toplantısında MHK’de köklü bir değişiklik yapacaklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Türk futbolunun değerini aşağı çeken kaos ortamının kimseye faydası yok. Bunların başında da hakem atamaları gelmekte. Bu konuda strateji plan çalışmalarımızda da gündeme gelen ve talep edilen devrim niteliğinde bir adım atacağız. Ve Avrupa’da başta Almanya’da olmak üzere uygulaması olan ve kulüplerimizin de süreçlerin önemli bir parçası olduğu MHK’da yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz.

Bu yapıda futbolun en önemli paydaşı olan kulüplerimiz ile işbirliği içinde olarak, kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Bu yeni yapılanma başta hakem atamaları olmak üzere, klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili konulardaki tartışmaları da sonlandıracaktır.”

TFF VE KULÜPLER BiRLiĞi 3’ER iSiM BiLDiRECEK

Şimdi gelelim Büyükekşi’nin ipuçlarını verdiği, detaylarını sadece TFF Yönetim Kurulu’ndaki kurmaylarının bildiği yeni MHK sisteminin detaylarına... Başta da ifade ettiğimiz üzere, kulüplerin de söz sahibi olacağı yeni MHK’nin yapılanması şu şekilde olacak:

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1- TFF Yönetim Kurulu’nun seçtiği 3 kişi;

2- Kulüpler Birliği Vakfı’nın belirlediği 3 kişi;

3- Uluslararası saygınlığı olan, dünya markası eski bir yabancı hakem. Bu MHK, sadece profesyonel liglerdeki hakem atamalarından ve performanslarının değerlendirilmesinden sorumlu olacak. Ayrıca bir de amatör ve kadın futbol ligleri ile hakem yetiştirmesinden sorumlu bir MHK teşkil edilecek. Bu MHK’de yer alacak isimler bugün olduğu gibi TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.