İşte Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri! Galatasaray, Fenerbahçe'nin alacağı sonuca göre şampiyon olabilir

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Trendyol Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı bugün saat 19.00’da oynanacak. Lider Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Vavacars Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligin ilk yarısında oynanan maçı sarı kırmızılılar 1-0 kazanırken, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Karagümrük 2-0 galip gelmişti. Bugünkü maç öncesi Galatasaray’da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Konuk kırmızı siyahlılarda ise cezalı Feghouli oynamayacak.

KARAGÜMRÜK’Ü YENİP FENERBAHÇE’NİN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK

Bitime 3 hafta kala Fenerbahçe’nin 6 puan önünde lider olan 96 puanlı Galatasaray, bugünkü maçların sonucuna göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Sarı kırmızılılar, Karagümrük’ü yenerse şampiyonluk için Fenerbahçe’nin Kayseri karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı lacivertlilerin yenilmesi halinde Aslan’a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Fenerbahçe’nin Kayseri ile berabere kalması durumunda Galatasaray, Karagümrük önünde alacağı galibiyetle mutlu sona ulaşabilecek.

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GALATASARAY’DA DERBİ ÖNCESİ 7 FUTBOLCU SARI KART CEZASI SINIRINDA BULUNUYOR

Süper Lig’de bu sezon tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra oynadığı 23 lig maçında 21 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Son 16 maçından 3 puanla ayrılmayı başaran sarı kırmızılılarda Karagümrük karşılaşması öncesi 7 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Torreira, Sergio Oliveira, Nelsson, Davinson, Ziyech, Kaan ve Kerem Aktürkoğlu bugün oynayıp sarı kart görmeleri halinde 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak. Ligde kalma mücadelesi veren Karagümrük, son 3 maçta 7 puan aldı.