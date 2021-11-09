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İşte Şenol Güneş ve Fenerbahçe gerçeği! Ali Koç'un teknik direktör kararı...

#Fenerbahçe#Fenerbahçe Ali Koç Şenol Güneş#Fenerbahçe Teknik Direktör

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın sallantıda olan koltuğu için farklı iddialar ortaya atılırken özellikle sosyal medyada teknik direktör Şenol Güneş'in başkan Ali Koç ile görüşeceğine dair dedikodular alevlendi. Sarı lacivertli yönetim ise teknik direktör konusundaki kararını netleştirdi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 12. Süper Lig maçında 6 galibiyet elde edebilen Vitor Pereira eleştiri oklarının hedefinde. Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada bulunan sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam, kadrodaki yetenekli oyunculardan yeterli verim alamaması ve sistem ısrarı sebepleriyle taraftarın da tepkisini çekmiş durumda.

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Süper Lig'de Yukatel Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu 2 golle skoru 2-2'ye getirse de karşılaşmanın ardından tepkiler dinmedi. Yönetim ve teknik direktör Vitor Pereira aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.

FENERBAHÇE ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

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Karşılaşmanın ardından ise yönetimin Vitor Pereira ile yollarını ayıracağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Fenerbahçeli yorumcuların büyük bölümü de bu yönde görüş bildirirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü Tarabya'da Şenol Güneş ile görüşeceği iddiası ortaya atıldı.

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GALATASARAY DERBİSİ DÖNÜM NOKTASI

Ancak sarı lacivertlilerin Şenol Güneş veya başka bir teknik adamla ilgili şu an bir girişimi bulunmuyor. Kayserispor maçında skoru 2-2'ye getiren geri dönüşün ardından yönetimin devam kararı aldığı Vitor Pereira için milli ara sonrası oynanacak Galatasaray maçı belki de dönüm noktası olacak.

İşte Şenol Güneş ve Fenerbahçe gerçeği Ali Koçun teknik direktör kararı...

ŞENOL GÜNEŞ'E TEKLİFLER VAR 

Ligde Trabzonspor ve Beşiktaş'ı da çalıştıran, son olarak da A Milli Takım'da görev alan Güneş, bir süredir takım çalıştırmıyor.

Siyah-beyazlılarla 2 sene üst üste şampiyonluk yaşayan Güneş'e Süper Lig'den de birçok teklif var. Hocalarıyla yollarını ayıran ekipler Şenol Güneş ile temasa geçse de tecrübeli teknik adamın olumlu geri dönüş yaptığı bir teklif olmadı.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ 5 MAÇI, 2 DERBİ...

İşte Şenol Güneş ve Fenerbahçe gerçeği Ali Koçun teknik direktör kararı...

Süper Lig'de son 4 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 3 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, 21 Ekim Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı lacivertliler, bu maçın ardından İzmir'de Göztepe deplasmanına konuk olurken daha sonra Kadıköy'de Çaykur Rizespor ile 3 puan mücadelesine çıkacak.

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13 Aralık'ta Gaziantep FK ile deplasmanda  karşılaşacak sarı lacivertliler bir sonraki hafta ise Beşiktaş ile bir derbi müsabakasına daha çıkacak.

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın 'Seni bu seyirciyle göndereceğim' sözleri sosyal medyada gündem oldu

 

 

 

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