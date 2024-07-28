İşte Paris 2024’te bugün yarışacak sporcularımız 

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Kürekte kadınlar tek çiftede Elis Özbay, 7:57.06’lık derecesiyle serisinde 4’üncü oldu ve çeyrek finale yükselmek için repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Özbay, repesajda bugün saat 10.00’da Singapur’dan Saiyidah Aisy Binte Mohamed Rafaee, İran’dan Fatemeh Mojallaltopraghghale ve Cezayir’den Nihed Benchadli ile yarışacak Elis, ilk iki sırada yer alması durumunda çeyrek finale yükselecek.

Kürek - 09.00: Vaires-sur-Mame Nautical Stadium’daki yarışlarda Elis Özbay, repesajda mücadele verecek.

Judo - 11.00: Champ de Mars Arena’da TSİ 11.00’de başlayacak son 32 turu müsabakalarında, erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel, Fin Luukas Saha ile karşılaşacak.

Badminton - 12.00: La Chapelle Arena’da devam eden kadınlar grup maçlarında Neslihan Yiğit Arın, TSİ 12.00’de Japon Aya Ohori ile karşılaşacak.

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Yüzme - 12.43: Paris La Defense Arena’da TSİ 12.43’te başlayacak 100 metre sırtüstü yarışlarında Berke Saka yarışacak.

Yelken - 13.00: Marsiyla Marina’da yapılacak yarışlarda Merve Vatan, TSİ 13.00’de IQ Foil kategorisinde mücadele edecek.