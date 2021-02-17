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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 17.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İşte özlenen Beşiktaş bu

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Sergen Yalçın takımının G.Birliği performansını şu sözlerle övdü: “Erken gol bulmamıza rağmen 90 dakikanın son saniyesine kadar rakip kalenin önünden ayrılmadık sürekli pozisyonlara girdik. İşte özlenen futbol bu.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, G.Birliği karşısında 3 golle alınan 3 puanın kendileri için büyük moral olduğunu belirtti. Dün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile konuşan Yalçın’ın “G.Birliği karşısında erken gol bulmamıza rağmen 90 dakikanın bitimine kadar rakip kalenin önünden ayrılmadık, sürekli pozisyona girdik. İşte özlenen aranan ve izlenen Beşiktaş bu olmalı. Skorun 1-0 vs. olması önemli değil ama futbolumuzu armaya layık bir şekilde oynamalıyız. Tüm oyuncular inanılmaz fedakâr. Hepsine teşekkür ediyorum” dediği öğrenildi.

HÜCUMA ÖZEL TEŞEKKÜR 

Bu arada 48 yaşındaki teknik adam, savunma katkıları nedeniyle hücumcularına teşekkür etti. Takımı, “Rakibi kendi alanına hapsederek mutlaka gol buluruz” diye uyaran Yalçın maçın ardından forvetteki futbolcularına, “Bu sezon en iyi defans uygulamasını yaptınız. Savunmayı forvetten başlattığınız için pozisyon vermeden kazandık” diyerek teşekkür etti.

CENK: ÖNCE LiG SONRA EURO 2020

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında 2 gole imza atan Cenk Tosun iddialı konuştu. Milli yıldız “Burada daha önce yaşadığım şampiyonluğu yeniden yaşamak istiyorum. Takıma gelir gelmez bu havayı gördüm. Öncelikle kazandığımız için mutluluk duydum. Sadece sahada verilen görevi yapmaya çalışıyorum. Önce burada şampiyonluk yaşamak, ardından da hocamızın dile getirdiği gibi Milli Takım ile şampiyonada yer almak için her şeyimi sahaya koyacağım” dedi.

İşte özlenen Beşiktaş bu

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