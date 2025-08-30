İşte Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'tan gönderilme sebepleri!

Haberin Devamı

Ole Gunnar Solsjaer, Beşiktaş’ın başında çıktığı bütün büyük maçları kazanmasına rağmen görevine son verilen ilk teknik direktör oldu. Norveçli çalıştırıcı ile yol ayrılığını getiren diğer faktörler şöyle:

1- Takım geçen yıl Avrupa Ligi’ne erken veda etti, bu sezon Konferans’a giremedi.

2- Geçiş oyunu hariç taktik geliştiremedi. B planı olmadı.

3- Başta Semih olmak üzere hiçbir futbolcuya eli değmedi, parlatamadı.

4- Büyük yatırım yapılan Arroyo ve Ricardo’ya kendilerini gösterme fırsatı vermedi.

5- Kampa 36 futbolcu götürünce idmanlarda ve kargaşa yaşandı.

6- Camianın beklediği ‘sürekli gol arayan, rakibi korkutan, hırslı’ bir oyun oynatamadı.

7- Abraham, Orkun Kökçü ve Ndidi gibi yıldız transferlerin form düzeyini yükseltemedi.