×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İşte Oğuz Aydın transferinin perde arkası: Galatasaray’a gitmek üzereydi, Ali Koç Fenerbahçeli yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Transfer
İşte Oğuz Aydın transferinin perde arkası: Galatasaray’a gitmek üzereydi, Ali Koç Fenerbahçeli yaptı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:00

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Oğuz Aydın’ı ve transferin perde arkasını Hürriyet’e anlattı. Cihan Aktaş, “Oğuz, hiç umulmadık anlarda sahneye çıkıp maç kazandıran bir oyuncudur. İki İtalyan kulübü ve Arsenal peşindeydi. Galatasaray da istedi ama Ali Koç devreye girince Fenerbahçeli oldu.” dedi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Oğuz Aydın hakkında bilgi almak için, altyapısından yetiştiği Bucaspor’un başkanı Cihan Aktaş’ın kapısını çaldık. İzmir kulübünün başkanı Aktaş, altyapılarında eğitim gören Salih Uçan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’den sonra Oğuz Aydın’ın da Fenerbahçe’de forma giyecek olmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. Oğuz hakkında övgü dolu ifadeler kullanan ve bir önemli uyarıda bulunan Aktaş, şunları söyledi:

Gözden KaçmasınFenerbahçe şov yaptı, 6. transferini açıkladı Galatasaraya çalım, En-Nesyri için yeni teklif...Fenerbahçe şov yaptı, 6. transferini açıkladı! Galatasaray'a çalım, En-Nesyri için yeni teklif...Haberi görüntüle

1 MiLYON 80 BiN EURO PAY ALACAĞIZ

“Biz yetiştirici bir kulübüz. Oğuz Fenerbahçe’ye transfer olunca biz de 1 milyon 80 bin Euro kazandık. Ama asıl önemli olan altyapılarımızdaki 7 bin spor okulu öğrencimiz için Oğuz’un rol model olmasıdır. Oğuz’u Alanyaspor’a vermeden önce Fenerbahçe’ye önerdik. Gelip izlediler ama ‘topsuz alanda eksik’ diye istemediler. Biz de 350 bin Euro’ya Alanyaspor’a gönderdik. Orada bu eksikliğini giderdi.

Haberin Devamı

TEK BAŞINA BiRÇOK MAÇ KAZANDIRDI

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, “Oğuz, bizde iken tek başına birçok maç aldı. Her iki kanatta oynayabilir. Hiç umulmadık anda sahneye çıkıp maç kazandırır. Haksızlığa uğradığı fikrine kapılırsa içine kapanır. Ama motive olursa herkes onu hayranlıkla izler. Hakkı yenmez, içine kapanmazsa Avrupa’ya gider.”

Gözden KaçmasınFenerbahçeden Galatasaraya Oğuz Aydın ve Batshuayi göndermesi: Lütfen denemeyinizFenerbahçe'den Galatasaray'a Oğuz Aydın ve Batshuayi göndermesi: Lütfen denemeyinizHaberi görüntüle

CiMBOM’A OĞUZ GÖNDERMESi

F.Bahçe, Oğuz Aydın’a 4 yıllık imza attırırken, tanıtım videosunda G.Saray’a gönderme yaptı. Videoda Oğuz’a Florya isimli bir arama gelirken, genç futbolcunun kulaklarını kapatması dikkat çekti. Ayrıca videoda hurdacı arabasında bulunan Batman maskesi de Batshuayi’ye gönderme olarak yorumlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Transfer

BAKMADAN GEÇME!