İşte Oğuz Aydın transferinin perde arkası: Galatasaray’a gitmek üzereydi, Ali Koç Fenerbahçeli yaptı

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Oğuz Aydın hakkında bilgi almak için, altyapısından yetiştiği Bucaspor’un başkanı Cihan Aktaş’ın kapısını çaldık. İzmir kulübünün başkanı Aktaş, altyapılarında eğitim gören Salih Uçan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’den sonra Oğuz Aydın’ın da Fenerbahçe’de forma giyecek olmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. Oğuz hakkında övgü dolu ifadeler kullanan ve bir önemli uyarıda bulunan Aktaş, şunları söyledi:

1 MiLYON 80 BiN EURO PAY ALACAĞIZ

“Biz yetiştirici bir kulübüz. Oğuz Fenerbahçe’ye transfer olunca biz de 1 milyon 80 bin Euro kazandık. Ama asıl önemli olan altyapılarımızdaki 7 bin spor okulu öğrencimiz için Oğuz’un rol model olmasıdır. Oğuz’u Alanyaspor’a vermeden önce Fenerbahçe’ye önerdik. Gelip izlediler ama ‘topsuz alanda eksik’ diye istemediler. Biz de 350 bin Euro’ya Alanyaspor’a gönderdik. Orada bu eksikliğini giderdi.

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TEK BAŞINA BiRÇOK MAÇ KAZANDIRDI

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, “Oğuz, bizde iken tek başına birçok maç aldı. Her iki kanatta oynayabilir. Hiç umulmadık anda sahneye çıkıp maç kazandırır. Haksızlığa uğradığı fikrine kapılırsa içine kapanır. Ama motive olursa herkes onu hayranlıkla izler. Hakkı yenmez, içine kapanmazsa Avrupa’ya gider.”

CiMBOM’A OĞUZ GÖNDERMESi

F.Bahçe, Oğuz Aydın’a 4 yıllık imza attırırken, tanıtım videosunda G.Saray’a gönderme yaptı. Videoda Oğuz’a Florya isimli bir arama gelirken, genç futbolcunun kulaklarını kapatması dikkat çekti. Ayrıca videoda hurdacı arabasında bulunan Batman maskesi de Batshuayi’ye gönderme olarak yorumlandı.