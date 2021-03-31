İşte Mustafa Cengiz'i ayağa kaldıran olay

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Basketbolda geçen haftanın en çok konuşulan olayı Büyükçekmece’nin Galatasaray’ı 105-101 yendiği maçta sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ile 2. başkan Abdurrahim Albayrak’ın hakem Emin Moğulkoç ile yaptıkları konuşmanın görüntüleri oldu. Ayağa kalkarak hakeme hararetli biçimde bir şeyler anlatan Cengiz ve Albayrak’ın tavırları birçok kişi tarafından eleştirildi. Sarı kırmızılıların hakemi baskı altına almaya çalıştığı iddia edildi. Ama kimse, ne konuşulduğunu tam olarak bilmiyordu. Bunu öğrenmek için başkan Cengiz ve bazı yöneticilerle görüştük. Ve bakın neler anlattılar...

Önce masa hakemlerine başvurdular

Düşme hattındaki Galatasaray için büyük önem taşıyan maçta, sarı kırmızılı takıma destek vermek için gelen kulüp üyeleri protokol tribününün sol tarafına alındı. Maçı 24 sayıyla tamamlayan Büyükçekmeceli Matt Farrel, attığı bir basket sonrası Galatasaraylılara dönerek el hareketi yaptı. Daha sonra bir basket daha atan Farrrel, aynı yere dönüp dil çıkardı. Mustafa Cengiz ve yöneticiler iki olayı da masa hakemlerine bildirdi, ancak sonuç alamadı. 3. periyodun bitiminde Farrell bu kez formasını kaldırıp, belinde yer alan tabanca dövmesini Galatasaraylılara gösterince, başkan Cengiz ve Albayrak isyan etti.

Akgün, oyuncusu için özür diledi

ABD’li oyuncunun son hareketiyle çileden çıkan Cengiz ve Albayrak “Aşağılık adam!” diye bağırdılar. Masa hakemlerinden biri bu sözler üzerine Cengiz ve Albayrak’a tepki gösterince olanlar oldu. Sarı kırmızılılar, hem masa hakemlerine hem başhakem Emin Moğulkoç’a yüksek sesle itiraz etti. Başhakem Moğulkoç, tribündeki bu hareketlenme üzerine Cengiz ve Albayrak’ın oturduğu bölüme geldi. İkili daha sonra ayağa kalkarak, Moğulkoç’a Farrell’ın hareketlerini anlattı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de maçın bir süre durmasına neden olan olaya sebep olan Farrell adına sarı kırmızılılardan özür diledi.