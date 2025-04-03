İşte Mourinho'yu bekleyen dev ceza! Talimatlara göre sportmenliğe aykırı hareket ve saldırı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında erken final karşılaşmasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştı.

Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahale maçının önüne geçti. Tecrübeli teknik adamı bekleyen ceza iste ortaya çıktı.

MOURİNHO'DAN OKAN BURUK'A FİZİKSEL MÜDAHALE

Gergin geçen maçın ardından orta sahada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un eliyle burnunu sıktı. Buruk bu olay sonrasında yere düştü. Yaşanan olayların ardından maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi. Bu nedenle basın toplantısına katılamayan Portekizli çalıştırıcı, stadı erken terk etti.

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MOURİNHO'YU BEKLEYEN CEZA: 5-10 MAÇ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olan Mourinho'nun ceza alması bekleniyor. Jose Mourinho, 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle sevk edilirse Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre 1-3 maç arası ceza alacak. Portekizli teknik adam, FDT 44. maddededeki 'saldırı' nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.