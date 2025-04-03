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İşte Mourinho'yu bekleyen dev ceza! Talimatlara göre sportmenliğe aykırı hareket ve saldırı

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#Mourinho#Ceza#Galatasaray
İşte Mourinhoyu bekleyen dev ceza Talimatlara göre sportmenliğe aykırı hareket ve saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 08:49

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Olaylı geçen derbide Jose Mourinho maç sonrasında Okan Buruk'un burnunu sıkarak fiziksel müdahalede bulundu. Mourinho'nun talimatlara göre alması muhtemel ceza ortaya çıktı.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında erken final karşılaşmasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştı.

Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahale maçının önüne geçti. Tecrübeli teknik adamı bekleyen ceza iste ortaya çıktı.

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MOURİNHO'DAN OKAN BURUK'A FİZİKSEL MÜDAHALE
Gergin geçen maçın ardından orta sahada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un eliyle burnunu sıktı. Buruk bu olay sonrasında yere düştü. Yaşanan olayların ardından maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi. Bu nedenle basın toplantısına katılamayan Portekizli çalıştırıcı, stadı erken terk etti.

İşte Mourinhoyu bekleyen dev ceza Talimatlara göre sportmenliğe aykırı hareket ve saldırı

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MOURİNHO'YU BEKLEYEN CEZA: 5-10 MAÇ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olan Mourinho'nun ceza alması bekleniyor. Jose Mourinho, 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle sevk edilirse Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre 1-3 maç arası ceza alacak. Portekizli teknik adam, FDT 44. maddededeki 'saldırı' nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.

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#Mourinho#Ceza#Galatasaray

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