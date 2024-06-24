İşte Montella - Arda Güler olayının perde arkası! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, beIN SPORTS'a gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Eröğüt, Euro 2024'te her şeyin elimizde olduğunu ve kendi işimizi kendimizin bitirmek istediğini söyledi.

Arda Güler'in sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü sonrası Vincenzo Montella ile görüştüklerini söyleyen Mustafa Eröğüt, "Antrenman sonrasında bir yemek programımız vardı. O yemek esnasında sosyal medyada bir hareketlilik olduğunu fark ettik. İlk görüntüye baktığınız zaman yanlış anlayabilirsiniz yani ama esasına baktığınızda kesinlikle her şey kontrol altında. Montella ile konuştuk, 'Hocam şöyle bir görüntü var' hoca ise bize, 'Ben, Arda'yla konuştum, kağıt üzerinde de gösterdim.' dedi." ifadelerini kullandı.

"HAMİT ALTINTOP GÖRÜŞTÜ"

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Hamit Altıntop'un gidip Arda Güler ile görüştüğünü söyleyen Mustafa Eröğüt, "Bu görüntü bir rahatsızlık oluşturdu. Hamit Altıntop, Arda Güler ile görüşmeye gidip, 'Herhangi bir sıkıntı var mı?' diye sordu. Arda ise 'Tabii ki de yok. Bu şekilde konuştuk. Sonra hoca uyarınca ben de antrenmana devam ettim.' cevabını verdi." dedi.

"HEM FİZİKSEL HEM DE MENTAL OLARAK KORUMAK İSTEDİ"

Montella'nın Arda Güler'i Çekya maçına hazırladığını kaydeden Mustafa Eröğüt, "Takım içerisinde hiçbir sıkıntı yok. Vincenzo Montella'nın en baştan beri kafasında olan plan zaten Arda'nın, Çekya maçında yüzde yüz hazır olmasıydı. Tüm planlar buna göre hazırlandı. Montella, Arda'yı hem fiziksel hem de mental olarak korumak istedi." diye konuştu.

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"MONTELLA İLE 3 HEDEF BELİRLEDİK"

İtalyan Teknik Direktör Montella ile 3 hedef belirlediklerini belirten Eröğüt, "Biz en başta Montella ile 3 hedef belirledik. Kısa vadeli olan EURO 2024'te yer almak. Oraya gittiğimizde ise gruptan çıkmamız lazım diye konuştuk. İkinci hedefimiz ise Eylül ayında başlayacak olan Uluslar Ligi'nde A Grubu'na yükselmek çünkü bizim olmamız gereken yer A Grubu. 3. ve son hedefimiz ise 2026 Dünya Kupası'nda yer almak." açıklamasını yaptı.