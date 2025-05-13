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İşte Mert Hakan Yandaş gerçeği! Milyonda bir rastlanan vaka ve dövme gerçeği

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Gazetehaberleri
İşte Mert Hakan Yandaş gerçeği Milyonda bir rastlanan vaka ve dövme gerçeği
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 07:00

Fenerbahçeli futbolcuların Başakşehir galibiyetini hediye ettiği tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Fenerbahçeli futbolcunun başına gelen milyonda bir rastlanan bir vaka olduğunu öğrenilirken bacağına yaptırdığı dövmeyle bir alakalı olmadığı ifade edildi.

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Fenerbahçeli futbolcuların Başakşehir galibiyetini ithaf ettikleri Mert Hakan Yandaş’ın haftalardır futbol oynamasını engelleyen, sonunda ameliyata kadar uzanan gizemli rahatsızlığının dövmeden kaynaklı olmadığı, milyonda bir rastlanan enfeksiyon vakası olduğu ortaya çıktı.

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Tecrübeli oyuncu ile ilgili olarak kulüp kaynaklarından yapılan bilgilendirilmede şu ifadelere yer verildi:

DÖVMESi SAĞ AYAĞINDA ENFEKSiYON iSE SOLDA

Mert Hakan Yandaş’ın dövmesi sağ ayağında enfeksiyon ise sol ayağında oluştu. Olayın dövmeyle uzaktan yakından bir alakası yok. Oyuncu sıradan bir enjeksiyon olduktan sonra, o bölgede kolayca izah edilemeyecek bir şekilde bir enfeksiyon oluştu. Çok ender rastlanan bir durum.

Samandıra’da sağlık ekibimiz duruma derhal müdahale etti. Ancak bir türlü düzelmediği gibi daha da büyüdü. Bunun üzerine 7/24 tamamen steril bir ortamda tedavinin yapılması için hastaneye yatışı uygun bulundu. Orada da bu enfeksiyon geçmeyince ameliyata alındı. Şimdi sağlık durumu günden güne düzeliyor. En kısa süre içinde bu şanssız olayı atlatıp futbola dönmesini bekliyoruz.”

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Gazetehaberleri

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