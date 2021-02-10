İşte M.City’nin Lionel Messi planı

Yaz transfer döneminde Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılıp Manchester City’ye transfer olacağı iddiaları gündemi uzun süre meşgul ederken, Arjantinli yıldız, Katalan ekibinde kalmıştı. Ancak Premier Lig devi, dünyaca ünlü yıldızdan vazgeçmedi. ESPN’in haberine göre; İngiliz ekibi, Messi’nin Barcelona’daki durumunu görmek için mart veya nisana kadar bekleyecek. Sözleşmesi haziranda sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu, 1 Ocak itibariyle İspanya dışında kulüplerle transfer görüşmesi yapmakta serbest. Messi’yi transfer etmek isteyen bir diğer kulüp ise Fransız devi Paris Saint-Germain. City, PSG’den farklı bir yaklaşım benimseyerek gelişmeleri takip edip Messi hakkında açıklama yapmaktan uzak duracak.

BAŞKANLIK SEÇiMi BELiRLEYiCi OLABiLiR

Paris ekibinde daha önce spor direktör Leonardo, teknik direktör Mauricio Pochettino ve Neymar, Angel Di Maria ve Marco Verratti yıldız futbolcuyu takımda görmek adına net ifadeler kullanmıştı. Öte yandan Messi’nin geleceği Barça’nın yeni başkanının kim olacağına bağlı olabilir. Arjantinli, 7 Mart’ta yapılacak seçimlerde aday olan Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa’nın planlarını dinleyecek.