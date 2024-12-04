İşte Kadıköy'deki ilginç görüntünün perde arkası: Mourinho satranç oynuyor

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Gaziantep FK maçında 2-1’den sonra Mourinho’nun önce Mert Müldür, sonra yardımcısı Zeki Murat Göle’yi sevinç yumağının içinden sertçe çekip kenara alması sosyal medyada gündem oldu.

Bilgisine başvurduğumuz kulübe yakın kişiler bize şu kısa ama net bilgileri verdi:

“Maçın son saniyelerinde gelen mucize bir gol yoksa Mourinho’yu sevinirken göremezsiniz. Çünkü o sırada Mourinho kenarda, bir satranç oyuncusu gibi bir soraki hamleyi düşünüyordur. Son maçta da öyle oldu. Bir türlü beklenen gol gelmeylnce oyuna Cenk Tosun’u almak için oyuncuyu dörüncü hakeme yolladı. Tam o sırada Becao’nun golü gelince, Cenk’ten vazgeçti ve Mert’i oyuna sokmak istedi.

“Beyler işimize bakalım” dercesine önce Mert’i sevinç yumağının içinden çekti, sonra da ona istediği taktiği anlatması için yardımcısı Zeki Murat Göle’yi çekip savurdu. Ardından 66’da sağ beke çektiği Oğuz’u sağ açığa, Mert’i de sağ beke çekerek satrancına devam etti.

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İKİNCİ YARIDA BAŞKA BİR OYUN

Maçın 3. dakikasında 1-0 öne geçen ancak daha sonra ilk yarıdaki temposu oldukça düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda ise bambaşka bir oyunla sahaya çıktı.

Sarı - lacivertliler, ilk yarıdaki etkisiz oyununun aksine ikinci yarıda Gaziantep FK kalesine yoğun bir baskı kurdu ve özellikle duran toplarla gol aradı.

BEKLENEN GOL 79'DA KORNERDEN GELDİ

Fenerbahçe'nin bu istek ve arzusu 79. dakikada kullanılan korner sonrası Becao'nun kafa vuruşuyla sonuç aldı ve skor 2-1'e geldi. Brezilyalı stoperin kaydettiği gol sonrası ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

GECEYE DAMGA VURAN DETAY

Sarı - lacivertliler, 2024/2025 sezonu özelinde bir maçta en çok korner kullanan takımlar arasında ilk 4'te yer aldı.

DEVLERİN ARASINDA

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında kullandığı kornerle dev kulüplerin arasına adını yazdırdı.

Bu sezon en çok korneri kullanan takımlar Leipzig'e karşı Leverkusen ve Wolves'a karşı Manchester City olarak 18 kornerle öne çıkarken, Gaziantep FK maçında Fenerbahçe ve Leicester City mücadelesinde 17'şer korner kullanan Arsenal ilk 4'ü oluşturdu.

Fenerbahçe'nin bu istatistiği, kısa süre içinde Avrupa gündeminde de en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.