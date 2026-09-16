İşte Italiano'nun Marsilya planı!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında yarın oynanacak kritik Marsilya karşılaşması öncesinde rakip analizini tamamlayarak planını oyuncularına aktardı.

İtalyan çalıştırıcı, siyah beyazlı ekibin sahadan galibiyetle ayrılabilmesi için temel şartın “daha fazla koşmak değil, doğru zamanda doğru koşuyu yapmak” olduğunu vurguladı. Maçın kilit noktasının kontrolsüz tempo yerine doğru geçiş oyunu olduğunu belirten İtaliano, mücadelenin anahtarını “İlk yarı sabır, ikinci yarı tempo” sözleriyle özetledi.

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HIZLI HÜCUM ÇOK ÖNEMLi

Marsilya'yı yenmenin yolunun topa yüzde 60 sahip olmak değil; top kazanıldığı anda 3-4 oyuncuyla çok hızlı hücum etmek olduğunun da altını çizen İtalyan teknik adamın oyuncularına tek tek anlattığı stratejisi şu şekilde:

1-) İlk 20 dakika yüksek baskı değil, akıllı baskı: Marsilya’nın geriden oyun kurmasını engellemek şart ancak bunu yaparken savunma arkasında kolay alan bırakılmamalı.

2-) Orta saha üçgeni oyunun merkezi olmalı: Orkun-Olaitan ikilisi topa sahip olunduğunda oyunu yönlendirmeli. Özellikle Orkun’un önde baskının ilk tetikleyicisi olması kritik önem taşıyor.

3-) Kanat oyuncuları hızını kullanmalı: Marsilya savunmasının arkasına sürekli koşular yapılmalı. Beşiktaş topu sadece ayağa değil, zaman zaman bu boşluklara oynamalı.

4-) Murillo ileri çıkarken mutlaka sigorta olmalı: Beşiktaş’ın en büyük riski top kaybından sonra merkezin açık vermesi. Bir stoper mutlaka geride emniyet sibobu olarak kalmalı.

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5-) İlk gol gelirse geri çekilmemeli: Beşiktaş 1-0’ı bulduğu anda skoru koruma psikolojisiyle geri çekilirse Marsilya’yı kendi ceza alanına davet eder. 2. gol için baskı aynı kararlılıkla sürdürülmeli.