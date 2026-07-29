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İşte İsmail Kartal'ın Gornik Zabrze planı: İlk 11 netleşti, Greenwood kararı belli oldu!

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#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#İsmail Kartal
İşte İsmail Kartalın Gornik Zabrze planı: İlk 11 netleşti, Greenwood kararı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 10:23

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında bu akşam Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'ye konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rakibinin bu kez daha ofansif bir oyun sergileyeceğini düşünerek özel bir maç planı hazırladı ve ilk 11'ini buna göre belirledi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Gornik Zabrze'ye konuk olacak.

İlk maçta 1-0 yendikleri Polonya temsilcisinin bu kez ofansif bir oyun oynayacağını öngören İsmail Kartal, rövanşa özel bir plan hazırladı.

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İSMAİL KARTAL'IN PLANI!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze ile bu akşam Polonya’da oynayacakları rövanş maçında sahaya süreceği 11’i büyük ölçüde belirledi.

Kadıköy’de 1-0 mağlup ettikleri Gornik Zabrze’nin kendi evinde ofansif bir futbol oynamaya çalışacağını düşünen Kartal 11’ini buna göre oluşturacak.

Deneyimli hoca kaleyi Ederson’a teslim edecek. Savunmada Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Levent yer alacak. Orta sahada Guendouzi, Asensio ve Fred’in yer alması bekleniyor. İlk maçta yedek soyunan Asensio rövanşta 11’de görev yapacak. Bartuğ büyük olasılıkla yedek bekleyecek.

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İşte İsmail Kartalın Gornik Zabrze planı: İlk 11 netleşti, Greenwood kararı belli oldu

GREENWOOD KARARI

Hücum hattında yine Kerem, İrfan Can Kahveci ve Talisca’nın görev yapması bekleniyor. Mason Greenwood yüzde 100 hazır olmadığı için yedekler arasında yer alacak. Teknik patron İsmail Kartal’ın İngiliz yıldızı Kadıköy’de olduğu gibi ikinci yarıda sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.

İşte İsmail Kartalın Gornik Zabrze planı: İlk 11 netleşti, Greenwood kararı belli oldu

OOSTERWOLDE YERİNE AKE!

Diğer yandan İsmail Kartal’ın sol stoperde Oosterwolde yerine yeni transfer Nathan Ake’ye şans tanıyabileceği aktarıldı. Skriniar’ın yanında Ake’nin oynaması halinde Oosterwolde’nin sol bekte görevlendirilmesi bekleniyor. Oosterwolde, Kadıköy’deki maçta ilk 11’de çıkmış, ikinci yarıda sol stoper pozisyonunda oynamıştı.

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#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#İsmail Kartal

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