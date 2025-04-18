İşte Immobile'nin Beşiktaş'tan ayrılık maliyeti! Büyük tasarruf

Haberin Devamı

Beşiktaş, sözleşmesi Temmuz 2026’da sona erecek olan İtalyan yıldız Ciro Immobile ile yollarını ayırma kararı aldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Serdal Adalı, Immobile’in sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz. ‘Verin paramı, giderim.’ diyecek biri değil." diyerek ayrılığı doğrulamıştı.

Gözden Kaçmasın Dünya futbol tarihine geçen maçta Manchester United mucizeyi yaşadı! Uzatmalarda tam 5 gol Haberi görüntüle

7 MİLYON EURO TASARRUF

Fanatik'te yer alan habere göre, Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık 10.5 milyon Euro garanti ücret kazanan Immobile’ye, bonservisini bedelsiz vermek ve üzerine 3 milyon Euro ödeme yapmak şartıyla sezon sonunda teşekkür etmeyi teklif etti. Ülkesine dönmek isteyen deneyimli forvet, avukatıyla yaptığı görüşmenin ardından bu teklifi kabul ettiğini kulübe bildirdi. Bu anlaşma sayesinde Beşiktaş, toplamda 7 milyon Euro’luk bir tasarruf sağlamış olacak.

Haberin Devamı

İTALYA'YA DÖNEBİLİR

Yönetim, 35 yaşındaki oyuncunun ayrılığıyla maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama yaşayarak yeni transferler için önemli bir kaynak yaratmayı hedefliyor. İtalyan oyuncunun da Serie A ekiplerinden biriyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Beşiktaş’ta, Immobile sonrası forvet hattı için yeni adaylar konusunda arayışlar başladı.