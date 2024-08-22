İşte İlkay Gündoğan'ın Manchester City'ye geri dönme sebebi

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Barcelona'da iki sezon maaşını bırakıp takımdan ayrılan İlkay Gündoğan, dün Manchester City'ye imza atmak üzere İngiltere'ye gitti. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

İlkay Gündoğan'ın İngiltere'yi ve Manchester City'yi tercih etmesindeki en önemli neden, Guardiola'nın saha içinde liderlik yapacak ve taktiklerini anlatacak bir profil arıyor olması.

Eski takımı City'de yeni rolünde sahada hem oyuncu hem teknik direktör olacak.

Ancak İngiltere'de merak uyandıran asıl plan yeni sezonda gerçekleşebilir:

2 alternatif söz konusu:

1- Guardiola kalırsa İlkay Gündoğan'ın seneye yardımcı antrenör olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2- İngiltere Milli Takımı'nın hali hazırda geçici menajerle devam etmesi, Guardiola'nın City'de 1 yılının kalmış olması yeni bir değişime mi yol açıyor? Guardiola İngiliz milli takımına giderse Manchester City'nin yeni teknik direktörü İlkay Gündoğan mı oluyor?