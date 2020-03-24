İşte hakemlerimizin 'z raporu'

Süper Lig’de geride kalan 26 haftada Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık 16’şar maç yönetti. İki hakem, bu alanda ilk sırada yer aldı.

Ev sahibi takımların en yüksek galibiyet yüzdesi, Özgür Yankaya’nın yönetiminde gerçekleşti. 7 maçın 5’ini (yüzde 71) ev sahibi kazandı.

Ali Palabıyık 16 maçın 9’unda kırmızı kartına başvurdu. Hakem Serkan Tokat ise yönettiği 7 mücadelede 43 kez sarı gösterdi.

Süper Lig’de son düzlüğe heyecanla girmek üzereydik ki futbol sevdamız, koronavirüs nedeniyle zorunlu bir bekleme sürecine girdi. Dünya sahnesinde Cüneyt Çakır’la başlayan rüya görevler, Ali Palabıyık’ın Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon önemli maçlarda düdük çalmasıyla yeni umutlara yelken açtı. Zorbay ile gençleştik, derbilerde Halil Umut ve Abdülkadir gibi farklı isimler görmeye başladık. Elbette kulüplerden veryansın yine çoktu. Kimi zaman MHK’ya, kimi zaman VAR’a kızıldı. Nefes nefese giden bir şampiyonluk ve düşme potası heyecanı içinde istatistiklere ve birkaç analize göz atalım.

Serkan Tokat, VAR’dan çıktı

Ligde şu ana kadar oynanan 234 müsabakada 24 hakem düdük çalarken, en çok görev yapan iki hakem ise Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık oldu. İki hakem, 16’şar maçı yönetti. Bu sezon yönettiği maçlarda ev sahiplerin yüksek oranda kazandığı hakem Özgür Yankaya oldu. Tecrübeli hakemin 7 maçında 5 kez (yüzde 71) ev sahibi takımlar kazandı. Geçen sezon VAR’ın demirbaşı olan Serkan Tokat, bu sezon ilk yarıda sahaya inmeyi başardı. 7 müsabakada düdük çalarken, en çok sarı kart ortalamasına sahip hakem oldu. Tecrübeli hakem ikinci yarıda maçta görev yaptı.

En çok kart 7. haftada gösterildi

En çok kart, 7. haftada çıktı. Bület Birincioğlu’nun 8 sarı kart çıkardığı Malatya-Denizli maçıyla açılan 7. haftada, Serkan Tokat da Kasımpaşa-Konya’da 9 sarı kart çıkardı. Beşiktaş-Alanya’da Arda Kardeşler; G.Antep-Başakşehir’de Koray Gencerler; Rize-Trabzon’da Hüseyin Göçek 7 sarı çıkarırken, Halil Umut Meler’in G.Birliği-G.Saray maçındaki kart sayısı haftanın nirvanasıydı: 11 sarı1 kırmızı! En az kart 24. haftada çıktı. 9 maçta 27 sarı kart verildi, kırmızı sayısı 4 oldu. Alanya-Beşiktaş, Başakşehir-G.Antep ve Konya-Kasımpaşa maçlarını hakemler 1’er sarıyla tamamladı.

EV SAHiBiNi ‘EZDiRMEYENLER’

Bir hakemin düdük serüveni 3. Lig’de başlar, ardından 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplar, sonra TFF 1.Lig ve nihai nokta Süper Lig. Bu maceranın başlarında özellikle 2. ve 3.Lig’lerde futbolcuların daha maçın başında hakemle diyaloglarındaki ‘klişe’ cümle “Aman hocam, n’olur bizi ev sahibine ezdirme!” şeklindedir. Her gittiğimiz stadyumda oyuncuların bu klasik mağduriyet yaklaşımıyla güya hakemi etkileme enstantanelerini yaşardık. Yönettikleri maçlar itibarıyla deplasman takımlarının sahadan en az 1 puanla ayrıldığı hakemler kimler olmuş? Bunlar arasında ev sahibinin galibiyeti unuttuğu tek hakem Volkan Bayarslan oldu. Yönettiği 5 maçta deplasman takımları 3 galibiyet 2 beraberlik aldı.

64 MAÇTA 30’DAN FAZLA FAUL OLDU

Cüneyt Çakır’ın yönettiği G.Birliği-Başakşehir karşılaşmasında 43 faul yapıldı ve bu sezonun rekoru kırıldı.

Süper Lig ile Avrupa’nın 5 büyük ligi arasında en muzdarip olduğumuz konu elbette faul sayıları. 35 ve üzeri sayıda faul yapılan 19 maçın 5’inde genç yetenek Zorbay Küçük ismini görüyor olsak da kesinlikle üzerine düşülmesi gereken bir hakem. Çukurova Üniversitesi Ekonometri (İngilizce) bölümünde okuyan ve babası Feyzullah Küçük’ten dolayı özel hayatında anlamsız ağır eleştirilere maruz kalan bir hakem. Kendisiyle herhangi bir ilişkisi olmadığını da açıklamak durumunda bırakıldı. Hakemlik yeteneği gayet iyi. Yusuf Namoğlu MHK’sı döneminde Süper Lig’e yükseldi. Sakatlandı ve yükseldiği sezonun ilk döneminde görev alamadı. MHK’nın başına Sabri Çelik’in geçmesiyle şans bulmaya başladı, tanındı ve takdir topladı. Zekeriya Alp döneminde 26 haftanın 13’ünde düdük çaldı. Gelecek vadeden isimlerden biri olduğu konusunda herkes hemfikir. Ligde şu ana kadar 64 maçta en az 30 faul oldu. 43 faulle bu sezon rekor, G.Birliği-Başakşehir maçında.