İşte Galatasaraylı duruşu!

Sosyal medyadan “Fedakârlığa hazırım” açıklaması yapan sarı kırmızılıların kaptanının telefonla görüştüğü Başkan Mustafa Cengiz’e de “Başkanım, bu olağanüstü süreçte üzerime düşen ne varsa yapacağımı bilmenizi isterim” dediği öğrenildi. Cengiz ve yöneticiler, Selçuk’un yaklaşımı için “G.Saray kaptanına yakışır bir duruş sergiledi” yorumunda bulundu.

Dünya üzerinde liglerin ertelendiği tüm ülkelerde kulüpler koronavirüsün ekonomilerine olan etkisini azaltmak için çalışmalar yürütürken kaptan Selçuk İnan’ın tavrı ve yaklaşımı Galatasaray’da herkesin alkışını aldı! Geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yaşanan bu olağanüstü süreçte fedakârlık yapmaya hazır olduğunu açıklayan kaptan Selçuk İnan’ın sarı kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz ile de görüşerek taraftarlar ve kamuoyu ile paylaştığı ifadeleri bizzat aktardığı ortaya çıktı.

‘Kendisini çok takdir ediyoruz’

Cengiz’i telefonla arayan 35 yaşındaki futbolcunun, “Başkanım, yaşanan bu olağanüstü süreçte üzerime düşen ne varsa yapacağımı bilmenizi isterim. Galatasaray kaptanı olarak her şeye hazırım” dediği öğrenildi. Tüm Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de ligin ertelenmesi nedeniyle tüm kulüpler gibi mali açıdan zor bir tablo ile karşı karşıya kalan Galatasaray’da, Selçuk’un bu tavrı ve yaklaşımı başkan Mustafa Cengiz ve yönetimden tam not aldı. Sarı kırmızılı yöneticiler Selçuk’un sergilediği bu tutumla ilgili olarak “Kendisini çok takdir ediyoruz. Düzgün ve Galatasaray kaptanına yakışır bir duruş sergiledi” yorumunda bulundu.

‘Arkadaşlarımdan da kuşkum yok’

Selçuk İnan 1 Nisan’daki açıklamada ücretinde indirime gitmeye hazır olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullanmıştı: “Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye’nin en büyük camiası olan G.Saray’ımız için bugün de her türlü fedakârlığı yapmaya

hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın başkanımız ve yönetim kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakârlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük G.Saray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum.”