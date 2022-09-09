İşte Galatasaray'ın transfere harcadığı 27 milyon euro

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Kulüpler Birliği Vakfı’nın geçtiğimiz salı günü Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı destek ziyaretinde kameralara takılan ilginç görüntülerden biri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur arasında yaşanan diyalogdu. Koç’un, “Ne para harcadınız ya!” sözüne karşılık Timur’un verdiği, “Öyle görünüyor ama son yıllarda en az para harcadığımız transfer dönemi oldu” cevabı sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler arasına girdi.

Sarı kırmızılı kulübün bu transfer dönemindeki gelir-gider durumunu araştırınca Timur’un pek de haksız olmadığı ortaya çıkıyor. Eğer sarı kırmızılıların hesabı tutarsa, gönderilen futbolculardan elde edilen satış ve kira bedeli ile ücret tasarrufu, kadroya katılan 13 yeni ismin bonservis ve kira bedellerini karşılayacak. Şimdi gelelim haberimizin detaylarına...

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4 futbolcu bedavaya geldi

G.Saray, Mauro İcardi, Juan Mata, Dries Mertens ve Milot Rashica’yı herhangi bir bonservis ya da kira bedeli ödemeden getirdi. Diğer 9 yeni futbolcunun bonservisleri için sarı kırmızılı kulübün kasasından çıkacak toplam para 26.5 milyon Euro artı 20 milyon TL (Ödenecek bütün parayı Euro bazından hesaplayacak olursak 27.5 milyon Euro’ya tekabül ediyor).

En büyük finansör Marcao!

Bu dönemde Galatasaray’ın satışından en çok gelir elde ettiği isim Marcao oldu. 15 milyon Euro’ya Sevilla’ya satılan Sambacı için kulübün bu yılki transferlerinin en büyük finansörü demek mümkün. 500 bin Euro’ya satılan Emre Akbaba’nın yanı sıra kiralık gönderilen Morutan (630 bin Euro), ve Muhammed’den (250 bin Euro), toplam 1 milyon 380 bin Euro gelir elde edildi.

Morutan ve Muhammed şartlı gitti

Pisa'ya kiralanan Morutan’ın sözleşmesine 25 maçta 45 dakika süre alması halinde 5 milyon 650 bin Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu konuldu. Nantes’a kiralanan Muhammed’in satın alma opsiyonu ise 5.7 milyon Euro. Eğer iki futbolcu için de bu opsiyonlar kullanılırsa Galatasaray toplam 11 milyon 350 bin Euro bonservis gelirini kasasına koyacak.

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Diagne'den 1.2 milyon euro tasarruf

G.Saray ayrıca gönderdiği futbolculara ödeyeceği maaş yüklerinden de büyük ölçüde kurtuldu. Diagne’nin yıllık 2.4 milyon Euro’luk ücretinin yarısını ödeyecek olan sarı kırmızılılar ayrıca Cicaldau’ya 800 bin Euro, Luyindama’ya 600 bin Euro, Ömer Bayram’a 400 bin Euro, Taylan-Alparslan-Emre Kılınç üçlüsüne de toplam 20 milyon TL yıllık ödemekten kurtuldu.

15.5 MİLYON KASADA 11.35 MİLYON YOLDA

Marcao'dan 15 milyon Euro, Emre Akbaba’dan 500 bin Euro kazanan Galatasaray, Morutan ve Muhammed’den beklediği 11 milyon 350 bin Euro’luk satış gelirlerine de ulaşırsa toplamda 26 milyon 850 bin Euro’yu kasasına koyacak ve bu durumda bonservis ve kira bedelleri yönünden gelir-gider dengesi büyük ölçüde tutturulmuş olacak.

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EMRE AKBABA VE ÖMER GİTTİ, EMRE, TAYLAN, LUYİNDAMA KİRALANDI

G.Saray, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı’yı Ankaragücü’ne, Luyindama’yı da Antalya’ya 1 yıllığına kiraladı. Emre Akbaba 500 bin Euro bonservisle Adana Demir’e gitti. Sözleşmesi feshedilen Ömer Bayram da 1. Lig ekibi Eyüp’e 2 yıllık imza attı.