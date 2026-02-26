İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri! Kura cuma günü

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a konuk oldu.

TUR ZOR DA OLSA GALATASARAY'IN

Temsilcimiz Galatasaray, 5-2'lik maçın rövanşında deplasmanda konuk olduğu Juventus'a 3-2 mağlup olsa da genel skorda 7-5 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

ASLAN, 12 YIL SONRA SON 16'DA

En son 2013-2014 sezonunda yine Juventus'u mağlup ederek adını son 16'ya yazdıran sarı-kırmızılılar 12 yıl sonra bir ilki başarırken, temsilcimizin son 16 turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

LIVERPOOL

Galatasaray'ın, son 16 turu ilk muhtemel rakibi Şampiyonlar Ligi'ni 3. sırada tamamlayan Liverpool oldu. Sarı-kırmızılılar lig aşamasında karşı karşıya geldiği Liverpool'u sahasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.

TOTTENHAM

Galatasaray'ın son 16 turundaki ikinci muhtemel rakibi bir diğer İngiliz ekibi Tottenham oldu. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.

KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 27 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura çekimi TSİ 14.00'da başlayacak.