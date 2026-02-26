×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol HaberleriTürkiye Süper Ligi HaberleriGalatasaray Haberleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri! Kura cuma günü

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Juventus
İşte Galatasarayın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri Kura cuma günü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 02:20

Juventus'u iki maçta elde ettiği 7-5'lik skorla eleyen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Galatasaray'ın rakibi 27 Şubat Cuma günü belli olacak.

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a konuk oldu.

Gözden KaçmasınAvrupanın kralı Victor Osimhen: Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdıAvrupa'nın kralı Victor Osimhen: Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı!Haberi görüntüle

TUR ZOR DA OLSA GALATASARAY'IN

Temsilcimiz Galatasaray, 5-2'lik maçın rövanşında deplasmanda konuk olduğu Juventus'a 3-2 mağlup olsa da genel skorda 7-5 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

İşte Galatasarayın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri Kura cuma günü

ASLAN, 12 YIL SONRA SON 16'DA
En son 2013-2014 sezonunda yine Juventus'u mağlup ederek adını son 16'ya yazdıran sarı-kırmızılılar 12 yıl sonra bir ilki başarırken, temsilcimizin son 16 turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

LIVERPOOL
Galatasaray'ın, son 16 turu ilk muhtemel rakibi Şampiyonlar Ligi'ni 3. sırada tamamlayan Liverpool oldu. Sarı-kırmızılılar lig aşamasında karşı karşıya geldiği Liverpool'u sahasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınJuventus 3-2 Galatasaray maç özeti (Şampiyonlar Ligi)Juventus 3-2 Galatasaray maç özeti (Şampiyonlar Ligi)Haberi görüntüle

TOTTENHAM
Galatasaray'ın son 16 turundaki ikinci muhtemel rakibi bir diğer İngiliz ekibi Tottenham oldu. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.

İşte Galatasarayın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri Kura cuma günü

KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ
Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 27 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura çekimi TSİ 14.00'da başlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Juventus

BAKMADAN GEÇME!