İşte Galatasaray'ın ocak ayı transfer planı! Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan...

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Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Yaz transfer döneminde yaş ortalaması 23.5 olan 11 futbolcu alarak takımı gençleştiren Galatasaray, bu felsefeden devre arasında da vazgeçmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in liderliğinde genç, dinamik ve başarıya aç oyunculardan kurulu bir takım kurma yolunda önemli adımlar atan sarı kırmızılılar, bu yöndeki çalışmalarını ara transfer döneminde de sürdürecek.

Kaan için rakip yine Beşiktaş

Sağ bekte Yedlin’in performansından memnun olmayan G.Saray’da bu bölge için düşünülen ilk isim Kaan Ayhan. Sağ bek ve stoper olarak forma giyebilen, aynı zamanda Fatih Terim’in A Milli Takım’ı çalıştırdığı dönemde ön liberoda başarılı performans gösteren Kaan için bir kez daha devreye girilecek. 2 yıldır transferi gündemde olan ve Beşiktaş’ın da ilgilendiği milli futbolcunun bonservisi için Sassuolo Kulübü ile pazarlık yapılacak.

Gedson, Benfica’da şans bulamıyor

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Kaan’ın ardından G.Saray’ın bir diğer hedefi yine tanıdık bir isim Gedson Fernandes. Sarı kırmızılılar, Benfica’da forma şansı bulamayan Portekizli futbolcuyu rötarlı da olsa kadrosuna katmayı planlıyor. Kulübünün bırakmak istememesi nedeniyle yapılamayan transferin bu kez gerçekleşmesi bekleniyor. Benfica’da bu sezon 47 dakika oynayabilen Gedson’un bonservisinin 8-10 milyon Euro arası bir rakama alınması planlanıyor.

Zamalek ve Brentford ile pazarlık

G.Saray’ın ocak ayında bonservisini almayı planladığı iki oyuncu daha var; Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu. Sarı kırmızılılar, yaptıkları katkının yanında gelecekte yüksek rakamlara satılmasına kesin gözüyle bakılan Mohamed ve Halil’in sözleşmelerindeki satın alma opsiyonlarını ocak ayında kullanmayı düşünüyor. Bu amaçla Mohamed için Mısır’ın Zamalek Kulübü ile Halil için de İngiliz ekibi Brentford ile masaya oturulacak.