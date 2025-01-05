İşte Galatasaray'ın Mikautadze için yeni teklifi! Türkiye rekoru kırılabilir...

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Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Son olarak evinde Göztepe'yi 2-1 yenen sarı kırmızılılar transfer dönemine kısa süre kala listesini oluşturdu.

Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda görüşmelerine hız katan Galatasaray'da ilk hedef Georges Mikautadze.

YENİ TEKLİF 21 MİLYON EURO

Buna göre Fransız basınından Telefoot'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Gürcü futbolcu için Lyon'a yeni bir teklif ilettiği aktarıldı.

Okan Buruk'un takımında görmek istediği yıldız golcü için Lyon'a bonuslarla birlikte 21 milyon euro'luk bir teklifte bulunan Galatasaray, ret cevabı aldı.

TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ

Fransız devinin Galatasaray'dan gelen 21 milyon euroluk bu teklifi geri çevirdiği ve oyuncuyu bırakmak istemediği belirtildi.

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TRANSFER AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Lyon'un Ligue 1'de oynayacağı Montpellier maçı öncesi basın toplantısında konuşan Gürcü futbolcu, hakkında çıkan transfer haberlerine değinmişti.

Mikautadze, 'Buraya geleli daha 6 ay oldu. Lyon'a ve önümüzdeki maça odaklanmış durumdayım. Benimle ilgili yazılan haberlerle ilgilenmiyorum. Transfer dönemi böyledir. Endişelenmenize gerek yok.' ifadelerini kullanmıştı.

OKAN BURUK SİNYAL VERMİŞTİ

Göztepe galibiyeti konuşan Buruk, "Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Mauro Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz." demişti.

Lyon'da bu sezon 22 maçta süre bulan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

TÜRKİYE REKORU KIRILABİLİR

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi 19.5 milyon € karşılığında renklerine bağlayarak tarihi bir rekor kırmıştı. Süper Lig'de bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli En-Nesyri' için harcanmışken olası Mikautadze transferinin bu rekoru kırabileceği ifade ediliyor.