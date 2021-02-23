İşte Galatasaray'ın mayıs planı!

Mohamed ile Onyekuru’nun bonservisleri alınacak. Salih Uçan ve Aytaç Kara bedelsiz gelecek.

Saracchi gidecek. Falcao ayrılırsa sol bekin yanı sıra forvet de alınacak.

Luyindama satılırsa iki, satılmazsa bir stoper alınacak. Bu bölge için Ferro ve Fatih Kurucuk takip ediliyor.

Sarı kırmızılılarda değişim operasyonu mayıs ayında yerden devam edecek. Ocak ayında nokta atışı transferler yapan Aslan, bu doğrultuda mayıs ayında da hız kesmeyecek. Mohamed ile Onyekuru’nun bonservisini alacak olan Cimbom, orta sahaya iki önemli takviye birden yapacak. O bölgede sezonun ilk yarısında tüm yük Taylan’ın omuzlarına binerken bu ortadan kaldırılacak. Sarı kırmızılıların sezon başında da ilgilendiği Salih Uçan ile Aytaç Kara önümüzdeki sezon G.Saray forması giyecek. Kulüpleri ile sözleşme uzatmayan iki futbolcunun da sezon sonunda Aslan’a imza atmak için geri sayıma geçtiği öğrenildi.

Maliyetleri uygun olacak

Salih Uçan ve Aytaç Kara, sarı kırmızılılar orta sahada rekabeti de artıracak. Kiralık olan Etebo’nun ayrılığı halinde boşluğu iki oyuncu dolduracak. Aynı zamanda iki futbolcunun maliyetleri de yabancı futbolculara göre uygun olacak. Orta saha dışında Galatasaray’da sezon sonunda 3 önemli bölgeye takviye yapılacak.

Scout ekibi şimdiden kolları sıvarken, oyuncu tarama ekibi sol bek, stoper ve Falcao’nun ayrılığı halinde forvet takviyeleri için arayışlarına başladı.

Saracchi ile yollar ayrılacak

G.Saray’da sezon sonunda kiralama süresi dolacak Saracchi ile yollar ayrılacak. Uruguaylı’nın yerine sol bek alınacak. Luyindama’ya teklif gelmesi halinde ise değerlendirilecek ve G.Saray stopere bir değil, biri yerli biri yabancı olmak üzere iki takviye birden yapacak. Bu

noktada ara transferde direkten dönen Ferro ve K.Gümrük’te forma giyen Fatih Kurucuk’un performansının yakından takip edildiği öğrenildi.

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