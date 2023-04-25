İşte Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizinin perde arkası! Fernando Muslera konuştu, yönetim kararını verdi

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Galatasaray, önceki gün konuk ettiği Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak sezonun en kritik puan kayıplarından birine uğrarken, asıl büyük şok maçtan sonra yaşandı...

Teknik direktör Okan Buruk, hafif sakatlığı bulunan Mauro İcardi’nin yerine ilk 11’de forma giymesi beklenen Bafetimbi Gomis’in bir önceki hafta Alanyaspor deplasmanında kendisinin yerine Barış Alper Yılmaz’ın oyuna alınmasına kızdığı için sezonun bundan sonraki bölümünde oynamak istemediğini bizzat bildirdiğini söyledi.

Maçtan önce Gomis’le yaptığı görüşmeyi de anlatan Buruk, “Ona ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istedim. Kabul etti ama bunun gurur meselesi olduğunu iletti. Çaba sarf ettik ama Gomis son kararının bu olduğunu ve değiştirmeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZBEK’İN TEPKİSİ ÇOK SERT OLDU

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Okan Buruk’un açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Gomis’e tepkisi çok sert oldu.

Özbek, “Gomis’in davranış biçimi kabul edilir gibi değil. Neden böyle yaptı , doğrusu pek hoş değil. Sahadaki patron Okan Hoca’dır. O nasıl takdir ederse herkes saygı duyacak” sözleriyle direkt teknik direktöründen yana tavır aldı.

Suçlamaların odağındaki Gomis de sessiz kalmadı ve Özbek’ten kısa süre sonra İnstagram’dan bir açıklama yapıp, “Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray’a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var” ifadelerini kullandı.

MESAJINDA OKAN BURUK’U PAS GEÇTİ

Ancak Bafetimbi Gomis’in, mesajında, “Galatasaray’a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var” diyerek. teknik direktör Okan Buruk’u pas geçmesi dikkat çekti. Dün sabah yapılan antrenmana katılmayan Fransız futbolcu, salonda tek başına çalıştı. Buruk’un, “Bundan sonraki süreçte gerekli kararları yönetim kurulu verecek” sözleriyle topu attığı başkan Dursun Özbek ise çabuk davranarak, krizi hemen çözdü. Dün Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giden Özbek, önce Okan Buruk ile görüşüp durum değerlendirmesi yaptı, ardında da salondaki idmanını bitiren Gomis ile bir araya geldi. Özbek-Timur ikilisi daha sonra takım kaptanı Fernando Muslera ile masaya oturup Gomis krizini görüştü.

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LiDER OLMAMIZDA ONUN ATTIĞI GOLLERiN BÜYÜK PAYI VAR

Takım arkadaşları adına konuşan Muslera, yaşanan olaydan herkesin büyük üzüntü duyduğunu ve bir an önce tatlıya bağlanmasını dilediklerini söyledi. Uruguaylı kaleci, “Gomis’in özellikle sezon başında attığı gollerle bize büyük katkısı olmuştu. Şampiyonluk yarışında ilk sırada olmamızda onun büyük payı var. Tüm takımlarda böyle sorunlar yaşanabilir. Sizden Onu affetmenizi, aramıza dönmesini istiyoruz” dedi.

Muslera’nın bu sözlerinin ardından Gomis ile tekrar görüşen Özbek-Timur ikilisi, daha sonra Fransız futbolcuyu Okan Buruk ile bir araya getirdiler. Gomis’in geri adım atması ve Buruk’un yumuşamasıyla gerginlik sona erdi. Yönetimin herhangi bir yaptırım uygulamayacağı Gomis, bugün takımla birlikte antrenmana çıkacak.

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KAPTAN MUSLERA ÖNCE BEĞENDi SONRA GERi ÇEKTi

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Okan Buruk’u pas geçip, “Galatasaray’a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var” diyen Bafetimbi Gomis’in İnstagram paylaşımını beğenenler arasında Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera da vardı. Ancak Uruguaylı kaleci, Gomis’in Türkçe yaptığı açıklamanın kendisine tercüme edilmesinin ardından beğenisini geri çekti.

GOMiS 2018’DE DE PARA iÇiN SORUN ÇIKARMIŞTI

Gomis, 2017-18 sezonunda da G.Saray’da kriz çıkarmıştı. O sezonun başında 3 yıllık imza atan Gomis, 29 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olunca, “Bu başarıda Muslera, Feghouli ve Belhanda’dan fazla payım var ama onlar kadar para alamıyorumm” diyerek, yıllık ücretine 500 bin Euro zam istemişti. Dönemin yönetimi bu zammı yapmayıp kendisini 6 milyon Euro’ya Al Hilal’a satmıştı.

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GALATASARAY’DAN iCARDi VE MUSLERA’YA DESTEK PAYLAŞIMI

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün başlarken, sarı kırmızılı kulüp, 3-3 biten Karagümrük maçında penaltı kaçıran Mauro İcardi ve hatalı goller yiyen kaleci Fernando Muslera’ya destek oldu. Kulübün Twitter hesabından iki futbolcunun fotoğraflarının üzerine kalp emojisi konularak, onlara duyulan güven ifade edildi.