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Haber Giriş: 16.11.2020 - 09:08 | Son Güncelleme:

İşte Fenerbahçe'nin yeni Gökhan Gönül'ü | Son Dakika Haberleri

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İşte Fenerbahçe'nin yeni Gökhan Gönül'ü | Son Dakika Haberleri
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül’ün sakat, Nazım’ın Milli Takım’da olması nedeniyle Erol Bulut sağ bekte Serhat Ahmetoğlu’na şans verdi.

Fenerbahçe son dakika haberi..  Sarı lacivertlilerde 18 yaşındaki oyuncu 1 gol atıp, 1 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sol bek pozisyonunda oynayan Askarov da performansıyla sınıfı geçen isimlerden oldu.

Fenerbahçe 3-3 Karagümrük (Hazırlık maçı)
Fenerbahçe 3-3 Karagümrük (Hazırlık maçı)

Fenerbahçe’de dünkü Karagümrük maçı öncesi kadrolar açıklandığında tüm taraftarların merakla beklediği isimler sağ bekte oynayan Serhat Ahmetoğlu ile sol bekte oynayan Mikael Askarov’du. Her iki oyuncu da performanslarıyla sınıfı geçti. 18 yaşındaki Serhat, ilk kez A takımla maça çıkmasına rağmen son derece sakin ve soğukkanlı bir futbol sergiledi. Genç futbolcu, önce Mert Hakan’ın pasında sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla şık bir gole imza attı. Serhat Ahmetoğlu hemen ardından bu kez Kemal Ademi’ye asist yaparak maçın yıldızlarından oldu.

Askarov da sınıfı geçti

Altyapıda forma giyen Kazak sol bek Askarov da günün başarılı isimlerinden biriydi. 17 yaşındaki oyuncu savunmada iyi bir görüntü çizerken, mümkün olan her anda hücuma da destek verdi. Askarov, maçta 75 dakika sahada kalırken, Serhat ise 65 dakika süre aldı.

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