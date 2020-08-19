İşte Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu

Fenerbahçe’de aylardır sportif direktörlük görevine getirileceği söylenen Emre Belözoğlu’nun futbolu resmen bırakmasına rağmen atamasının yapılmamasıyla oluşan kafa karışıklığı sürerken, Belözoğlu uzun bir aradan sonra dün ortaya çıktı.

Başkan Ali Koç ile yöneticilerden Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş’ın geçtiğimiz pazartesi günü Mame Thiam ile yaptığı transfer görüşmesinde bulunmayan Belözoğlu, dün Sinan Gümüş’ün menajeri Ersin Akan ile görüntülendi. Thiam pazarlığının yapıldığı Kalamış’taki Wyndham Hotel’de gerçekleşen görüşmede Belözoğlu, Antalyaspor ile kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi Genoa’da bulunan Sinan’ın transfer şartlarını konuştu.

Galatasaray da Sinan’ı istiyor

Yapılan görüşmeler sonucunda tarafların büyük ölçüde anlaştığı ve Genoa Kulübü’nün onay vermesinin ardından transferin tamamlanacağı bildirildi. Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor’a gelen Sinan Gümüş, forma giydiği 13 karşılaşmada 5 gol atarken,

1 de asist yaptı. 2014-19 yılları arasında Galatasaray’da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, hem sağ kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. Sarı kırmızılı kulübün de istediği Sinan’ın, bonservisiyle birlikte Fenerbahçe’ye geleceği ve 3 yıllık imza atacağı belirtildi.

Garry Rodrigues Olympiakos’a mı?

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues’i elden çıkarma kararı aldığı ileri sürüldü. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Rodrigues’in menajeri, Olympiakos ile temasa geçerek tecrübeli kanat oyuncusunun kiralık

olarak gelebileceğini bildirdi. Galatasaray’ın 2019’un ocak ayında 9 milyon Euro’ya Suudi Arabistan ekibi İttihad’a satttığı Garry Rodrigues, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe’de 29 karşılaşmaya çıkarken, 4 gol attı, 4 asist yaptı.

Sosa da Fenerbahçe yolunda

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip novak, Mert hakan Yandaş ve Mame Thiam’ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı lacivertlilerin, Trabzonsporlu Jose Sosa’ya da imza attırmak üzere olduğu belirtildi. Bir süredir Arjantinli orta saha oyuncusu ile görüşen yönetimin, yıllık 1.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı bildirildi. 2 yıllık sözleşme imzalanacak Sosa’ya ayrıca taksitler halinde 1.5 milyon Euro imza parası ödeneceği kaydedildi.

Trabzon yeni teklif yaptı

Fenerbahçe daha önce Trabzonspor’un sol beki Filip novak’ı da kadrosuna katmıştı. Üç yıldır Trabzonspor forması giyen 35 yaşındaki Jose Sosa, bu sezon görev yaptığı 42 maçta 11 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Bordo mavili kulübün bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda elde ettiği başarılarda büyük rol oynayan Arjantinli oyuncu, Karadeniz ekibinin sözleşme yenileme teklifine, Fenerbahçe’den gelen öneri nedeniyle net bir yanıt vermemişti

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