İşte Fenerbahçe'nin Rashford planı!

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Fenerbahçe'de 2 yıldır gündemde olan ve taraftarların rüyalarını süsleyen Marcus Rashford transferi yeniden alevlendi. Mourinho’nun da istediği İngiliz futbolcunun Barcelona aşkının karşılık bulamaması bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltti. Barça’dan olumsuz yanıt alan Rashford’un rotayı M.United’dan eski hocası Mourinho’nun çalıştırdığı F.Bahçe’ye çevirmesi beklenirken, şu an için en büyük engel 45 milyon Euro’luk bonservis bedeli.

Geçen sezon 41 maçta 20 gole katkı yaptı

Rakamı yüksek bulan yönetim şu an için Avrupa’da ciddi bir alıcısı olmayan Rashford için ağustos ayına kadar harekete geçmeyecek. Bu süreçte oyuncunun fiyatının düşeceğini hesaplayan sarı lacivertliler, rakam makul bir seviyeye gelince Manchester United ile bonservis pazarlığına oturacak. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon Manchester United’da ve sezonun ikinci yarısında kiralık oynadığı Aston Villa’da toplam 41 maça çıkarken 11 gol attı, 9 asist kaydetti.

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