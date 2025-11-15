İşte Fenerbahçe'nin Lewandowski planı! Sadettin Saran bizzat görüşecek

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Robert Lewandowski heyecanı yaşanıyor. Yönetim, yıldız golcünün menajerlik şirketinden yetkililer ile bir araya gelerek bu transfer için düğmeye basmıştı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Lewa’yı ocakta kadroya katma niyetinde olduğunu iletmişti. Başkan Sadettin Saran’ın bu transfere büyük önem verdiği kaydedildi. Saran, başkanlığı dönemindeki ilk transfer penceresinde, Polonyalı gol makinesine imza attırıp tüm dünyada ses getirmenin peşinde.

SARAN BİZZAT ANLATACAK

Sarı-Lacivertililer’de sıradaki hedef Lewandowski ile bire bir görüşme gerçekleştirmek. Futbol direktörü Devin Özek, bunu ayarlamak için çalışıyor. Özek’in, Polonyalı golcü ile yapacağı toplantıya Sadettin Saran’ın da görüntülü arama yoluyla katılması ve kendisini ne kadar çok istediklerini bizzat Lewandowski’ye anlatması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin bu transferdeki yol haritasının ilk adımı, 37 yaşındaki forveti ocak ayında gelmeye ikna etmek. Bunun gerçekleşmesi halinde planın ikinci aşaması devreye girecek.

OCAKTA OLMAZSA...

Bu kez Barcelona ile görüşmeler başlayacak. İspanyol devi, yeni sözleşme önermese de Robert Lewandowski’yi devre arasında kaybetmek istemiyor. Bunun nedeni, ocak ayında yerini dolduracak bir transfer yapmanın zorluğu. Ancak Fenerbahçe, Barça’yı ikna etmek için her şeyi yapacak. Bu konuda Lewa’dan da destek gelebilir. Olumsuz senaryoda ise Sarı-Lacivertliler, dünyaca ünlü golcüyle yeni sezon için söz kesmeyi planlıyor.

SÖRLOTH İÇİN ŞANS DOĞDU

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth’un transferi konusunda yeni bir şans doğdu. İspanyol devinin hisseleri el değiştirmiş, Atletico HoldCo, kulübün kontrol hakkını Apollo Sports Capital’e devrettiğini açıklamıştı. Kulübün yeni sahibi olan Apollo’nun kadroda yenilenmeye gidip yıldız oyuncularla güçlü bir takım oluşturmak istediği belirtildi. Bu nedenle Sörloth’un satılması muhtemel oyuncular arasında yer aldığı vurgulandı. Sarı-Lacivertliler, Lewandowski operasyonundan istediği sonucu alamazsa, Norveçli forvet için yeniden girişimlere başlayabilir. Yönetim, Atletico Madrid’deki gelişmeleri yakından takip ediyor.

