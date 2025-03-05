İşte Fenerbahçe'nin ilk transferleri! Görüşme milli arada yapılacak

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Fenerbahçe, yaz döneminde Ferdi Kadıoğlu’nun satılmasının ardından transferin son günlerinde Juventus’tan Filip Kostic’i kiralamıştı. Ara transfer döneminde ise Galatasaray’ın uzun süre peşinde koştuğu Milan Skriniar, hızlı bir operasyonla kiralandı.

Her iki futbolcu da performanslarıyla büyük beğeni kazandı. Jose Mourinho’nun da iki öğrencisinin yeni sezonda da kadroda olmaları yönünde yönetimden talepte bulunduğu kaydedildi.

OPERASYON LUCCİ'YLE BERABER YÜRÜTÜLECEK

Kostic, sezona sakatlığının da etkisiyle iyi başlamadı. Ancak 3-4-1-2 sistemine geçişin en çok yaradığı oyunculardan biri Sırp yıldız oldu. Juventus, tecrübeli futbolcuyu yeni sezonda da kadroda düşünmüyor.

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Fanatik'in haberine göre; İtalyan devi, 4-5 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında Kostic’i vermeye hazır. Mario Branco, Sırp yıldızın bonservis operasyonunu menajer Alessandro Lucci ile yürütmeyi planlıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Milan Skriniar, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Onun transferi, Fenerbahçe’nin savunma performansını fazlasıyla yükseltti. Mourinho’nun defanstaki vazgeçilmezi olan 30 yaşındaki stoperin kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor.

İLK GÖRÜŞME MİLLİ ARADA

PSG’nin Slovak defans oyuncusundan bonservis beklentisinin 15 milyon Euro olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe, pazarlıklarla bu işi yaklaşık 10 milyon Euro’ya bitirmenin hesaplarını yapıyor. Branco, bu konudaki ilk girişimleri Milli arada yapmaya hazırlanıyor.