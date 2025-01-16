İşte Fenerbahçe'nin 2 stoper adayı! Savaşçı Tuta, güçlü Danso

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F.Bahçe’nin stoper adaylarından Kevin Danso, Avusturya’da Ganalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelirken 6 yaşındayken Birleşik Krallık’a göç etti. Altyapı eğitiminin büyük çoğunluğunu Milton Keynes Dons akademisinde alan oyuncu 16 yaşında eğitimi için Almanya’ya gitti. Burada da antrenmanlarını sürdüren Danso, 2017 yılında Augsburg’un en genç oyuncusu (18 yıl 165 gün) olarak kayıtlara geçti. Güçlü fiziği sayesinde kendini kısa sürede gösteren Danso, 2019 yılında bir sezon kiralık olarak Southampton’a gitti.

FARKLI ROLLER VE KISITLI SÜRELER ZORLADI AMA...

Danso için Premier Lig son derece önemliydi. Ancak savunmada alışkın olduğu rollerin dışında sağ ve sol tarafta sürekli denenmesi, istediği performansı yansıtamamasına sebep oldu. Adını dünyaya duyurmak isteyen bir oyuncu için büyük bir hayal kırıklığıydı. İngiltere macerasının ardından kendini yeniden Almanya’da ispat etmek için ikinci Lig takımlarından Fortuna Düsseldorf’a transfer oldu. Burada savunmada merkezde oynayarak yeniden kendini buldu ve Fransa Ligue 1 takımlarından Lens’in dikkatini çekmeyi başardı.

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PSG DE 2 SEZONDUR YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İlk sezonunda takımının en başarılı isimlerinden biriydi. Bir sonraki sezon ise savunmada devasa bir figüre dönüştü. Kaçan şampiyonluğa rağmen futbolu ve arkadaşlarına verdiği büyük destekle ligin en iyi savunma oyuncusu unvanının sahibi oldu. Danso birçok yönden, modern bir stoper oyuncusunun pek çok özelliğine sahip. Topu hücum preslerinde taşıma ve takımına geçiş hücumlarındaki desteğiyle ön plana çıkıyor. Pas yeteneği ve gücü sayesinde önemli ölçüde gelişti. İstikrarlı performansının sonucu olarak PSG 2 sezondur onu yakından takip ediyor.

TUTA’YI RENKLERİNE KATMAK İÇİN YOĞUN BİR ÇABA HARCIYOR

Devre arası transferde önceliği stopere veren Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt’lu futbolcu Tuta’yı renklerine katmak için yoğun bir çaba harcıyor. Brezilyalı stoper Tuta gerçek adıyla Lucas Silva Melo, futbol etrafında inşa edilmiş bir hayatın içinden geliyor. Her brezilyalı çocuk gibi bir topun peşinden koşarak büyüyen ve futbolcu olma hayaliyle yaşayan Tuta, Ronaldinho’yu örnek alarak büyüdü. Her zaman arkasında annesi vardı. Annesi onun sadece mutlu olmasını istiyordu. Futbolcu olması ya da olmaması onun için önemli değildi.

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TUTA ADINI BİR DENEME ANTRENMANINDA ALDI

Küçük yaşlarda Sao Paulo’da bir deneme antrenmanına çıktı ve antrenörlerden biri ona kulüpteki eski oyunculardan Tuta’ya benzediğini söyledi. O günden sonra hem antrenmanlarda hem de özel hayatında ismi Tuta olarak kaldı. Kulübün U17 ve U20 takımlarında forma giydikten sonra 30 Ocak 2019’da henüz 19 yaşındayken Alman ekibi Eintracht Frankfurt’un teklifini kabul ettti. Stoper veya sağ bek olarak oynayabilen Tuta savunmadaki dizilişler açısından 3’lü bir kurguda oynamayı tercih ediyor.

3’LÜ FORMASYONDA ÇOK DAHA RAHAT

3’lü formasyonda daha rahat hissettiğini söyleyen oyuncu bunu da “Çünkü savunmada hem önümdekilerden, hem de diğer savunma oyuncularından destek alıyorum. Bu formasyon bana daha çok ileri çıkma ve oynama özgürlüğü veriyor. Bu yüzden, üç defans oyuncusuyla birlikte oynamak daha rahat hissettiriyor” sözleriyle izah ediyor. Frankfurt’a geldiğinde 1.8 milyon Euro olan piyasa değeri performansıyla birlikte tırmanışa geçerken şu anda 15 milyon Euro seviyesine çıkmış durumda.

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EN SEVDiĞi YANI ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK

Danso için yaşadığı hayat ve futbol farklı anlamlar ifade ediyor. Gana asıllı Avusturyalı futbolcu verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle ifade ediyor: “İngiltere’ye 6 yaşındayken geldim. İngiltere için oynayabilirdim. Augsburg’a gitmeden önce 10 yıl orada yaşadım. Ve bu garip, bazen her şeyden çok İngiliz hissediyorum, ama bazen daha fazla Avusturyalı veya daha fazla Ganalı. Bu çok kültürlülüğe sahip olduğum için mutluyum, olduğum kişi olmamı sağlıyor.”

BU SEZON TAKIMIN EN iYiLERiNDEN

Vücudunda çok sayıda dövmesi bulunan Tuta bunların çoğunu çocukken yaptırmış. Annesinin adı yine onun vücudunda. En sevdiği dövme ise savaşçı anlamına gelen dövmesi. Kendini her zaman savaşçı olarak görmesi de bu yüzden. Bu sezon istatistiksel olarak takımın en iyileri arasında bulunan Tuta’nın savaşçı kimliğini rakamlar da açıkça ortaya koyuyor. 23 maçta 1 gol, 1 asist yapan oyuncu pas yüzdesi (%90) ve ikili mücadele kazanma (%60) istatistiklerinde takımın ilk 3’ünde.

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