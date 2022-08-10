İşte Fenerbahçelilerin merak ettiği 2 soru ve cevapları: Osayi-Samuel ve Arda Güler neden oynamadı?

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Bu merak edilen iki soruyu Fenerbahçe’nin önemli isimlerine yönelttim ve aldığım cevaplarla sosyal medyada estirilen dedikodu fırtınasının çok farklı olduğu net olarak ortaya çıktı.

MAÇIN AKIŞI ARDA’YA OYNAMA İZNİ VERMEDİ

’Bir gün önce 10 numaralı forma verilerek onure edilen Arda Güler neden 10 saniye bile süre almadı’ soruma Fenerbahçe’nin iki önemli isminden aldığım yanıt kısa ve netti.

“Arda’nın bir sakatlığı yok. Oynamaması tamamen hocanın tercihidir. Ancak şunu biliyoruz ki Jorge Jesus Arda’yı bu maçta 10 numaralı formasıyla alkışlatmak istiyordu. Ama oyunun akışı buna izin vermedi. Arda’nın oyuna girmesinin beklendiği 65-70’nci dakikalar arasında yenilen bir gol, ardından ağır bir penaltı kararıyla teknik ekibin tüm hesapları altüst oldu. Önce Miha Zajc ardından skoru çevirmek için Serdar Dursun ve Berisha hamlesini yapmak zorunda kalınınca Arda’nın 10 numaralı formasıyla alkış alıp takıma enerji katacağı atmosfer oluşamadı.”

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OSAYİ DİNLENDİ FENERBAHÇE TERLEDİ

Yakından takip ettiğim Fenerbahçe’de bence alternatifi olmayan yegane oyuncu Osayi Samuel. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Osayi’ye alternatif olarak hazırlık döneminde Burak Kapacak’ı denedi ancak hücumda etkili olan genç futbolcunun defans bilgisi yetersiz kalınca bu denemelerden vazgeçti. Mol Fehervar maçında Osayi sakatlanıp oyundan alınınca kulübede oturan Burak’ı oyuna almayıp Ferdi’nin soldan sağa çekmesiyle aslında ‘sağ bekin alternatifi Burak olabilir’ konusunun kapandığı net olarak anlaşılmıştı. Nazım Sangare’nin de dönüşü için en az 1,5 ayın olduğu hesaba katılınca sağ bekte her an bir kriz olabileceğini tahmin etmek için kahin olmaya gerek yoktu.

İki Dinamo Kiev ve Slovacko maçlarını ağrılarla geçiren Nijerya asıllı İngiliz sağ bek Osayi Samuel Ümraniye karşısında dinlendirilmek istendi ve olanlar oldu.

OSAYi YOKKEN SIKINTI YAŞANDI

Ferdi Kadıoğlu yine sağ beke, sol ayaklı stoper Peres de ilk maçında sol beke çekilince sarı lacivertliler hızlı Ümraniyespor forvetleri karşısında 97 dakika zor anlar yaşadılar. Orta sahayı tek topla geçerek süratli oyuncular Bettaieb, Geraldo ve Del Valle’yi aksayan Fenerbahçe defansı arkaya çok kaçırınca Ümraniyespor’un teknik direktörü Recep Uçar’ın istediği oldu. Henüz yan yana oynama alışkanlığı olmayan Fenerbahçe geri dörtlüsü ecel terleri döktü.

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ÜÇ TRANSFER DAHA YAPILMALI

Ümraniye maçından sonra bütün Fenerbahçelilerin ‘Bir tek golcü geldi mi bu takım durdurulamaz’ fikri derinden sarsıldı. Net olarak anlaşıldı ki Osayi’nin arkasına bir yedek şart, ayrıca hızlı ve arkaya düşen topları toparlayacak bir stoper daha alınması elzem ve herkesin yolunu gözlediği iyi bir golcüyle kusursuz bir 11 oluşacaktır.

OSAYİ MUTLU

Bir küçük not da ‘Osayi gidecek. sosyal medya hesabından Fenerbahçe’yi sildi’ dedikoduları için gelsin. Osayi Fenerbahçe de mutlu. Dün de sosyal medya hesabından hiç bir şeyi silmediğini, Fenerbahçe’yi sildiği şeklinde dedikoduların gerçeği yansıtmadığını net olarak belirtti.