İşte Fenerbahçe’deki sakatlık gerçeği! Luiz Gustavo ve Mesut Özil...

1- Gustavo’nun kasının birinde yüzde 50 yırtılma vardı. 4 haftadan önce oynatılsaydı sezonu kapatabilirdi.

2- Mesut’un bağlarının birinde yırtık var, biri de koptu. Çok ciddi bir yaralanma. kemik kırılmadı ama kırılmaya ramak kalmış.

F.Bahçe’de 9’uncu yılını geride bırakan kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, özellikle Luiz Gustavo’nun sakatlık sürecinde kendisi ve ekibine sosyal medyada yöneltilen ağır ve yıpratıcı eleştirilerden yakınıyor. Hiçbir sakatlığın ardından “Şu kadar bir sürede iyileşir” gibi bir açıklama yapmaktan özellikle kaçındıklarını yakınlarına anlatan Kunduracıoğlu, “Oyuncunun kas yapısı, uyku alışkanlığı, tedaviye vücudun verdiği yanıt gibi iyileşme sürecini belirleyen birçok parametre var. Bu yüzden asla süre söyleyemeyiz. Ancak sosyal medyadaki arkadaşlar kendi doktorlarına soruyor veya internete bakıp ‘2-3 haftada iyileşmeli’ kanaatine varıyorlar ama bu çok yanlış” diye konuşuyor.

Wolfarth da aynı teşhisi koydu

Hatayspor maçında dizine aldığı darbeyle sakatlanan Luiz Gustavo’nun MR’ı çekildiğinde sahalara dönüş süresinin 4-6 hafta olacağını gördüklerini ifade eden Kunduracıoğlu, kritik maçlar öncesinde bu gibi bilgilerin zaman zaman saklanma refleksi gösterilebildiğini kaydetti.

Luiz Gustavo’nun kasının birinde yüzde 50 yırtılma olduğunu ve kopma noktasına geldiğini vurgulayan Kunduracıoğlu, bu süreçte oyuncunun eski kulübü Bayern Münih’in doktoru Müller Wolfarth’a da danışıldığını ve oradan da “4 haftadan önce oynamasın” görüşü alındığını belirtti. Kunduracıoğlu, “Erken oynatabilirsiniz ama bu çok tehlikeli olur. Koparsa oyuncu sezonu kapatır. 30 dakika oynatmak için buna değer mi?” diye konuştu.

Mesut’un bileği anında şişti

Antalyaspor maçında Mesut Özil’in ayağının çok ciddi bir şekilde burkulduğunu yetkililere bildirdiğini söyleyen Kunduracıoğlu, “Bağlarının birinde yırtık var, biri de koptu. Bu çok ciddi bir yaralanma. Allah korusun çok daha kötüsü de olabilirdi. Kemik kırılmadı ama kırılmaya ramak kalmış. Durumu anladım ve koşarak yanına gittim. Hemen sedye işareti yaptım. O an Mesut ‘Gerek yok, yürürüm’ dedi ama başaramadı. Bileği anında şişti ve sedyeyle dışarı aldık. Şimdi koltuk değneğiyle yürüyor” ifadelerini kullandı. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle son 7 ayda sadece 1 gün izin yapabilen Prof. Dr. Kunduracıoğlu’nun ekibinde Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü ve kondisyonerler Fatih Yıldız, Halil Filik’in yanı sıra 3 fizyoterapist, 1 uzman diyetisyen ve 4 masör bulunuyor.

PANDEMi SAKATLIKLARI YÜZDE 23 ARTIRDI

COVİD-19 pandemisi sürecinin futbolculardaki sakatlıkları yüzde 23 artırdığını ve F.Bahçe’de de rakamların bu seviyede olduğunu söyleyen Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, “Her yaz tatil yapan ve kışın çalışan futbolcuların biyoritmleri bozuldu. Hiç ara vermeden maçlara devam edildi. Üç günde bir maç ve Covid stresi sakatlanma riskini artırıyor” diyor.

HER SAKATLIK BiZiM iÇiN AYRI SINAV

Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, yakınları ile yaptığı sohbette işinin zorluğunu şöyle dile getiriyor: “Elimizdeki MR gibi bilimsel verilere bakıp teşhisimizi koyduğumuz an, bir nevi sınava girmiş oluyoruz. Hepsi bir dünya markası olan futbolcular, tedbiren eski oynadıkları büyük kulüplerin ünü doktorlarına bu MR sonuçlarını internetten yollayıp soruyorlar. Teşhisiniz bir kez hatalı çıksa futbolcu uçağa binip tedavi için oraya gider. Sponsor hastanemizin dev kadrosu ile sürekli koordine halindeyiz. Uzman ekibimizin hatalı bir karar verme ihtimali yok.”

GALATASARAY’I DEĞiL FENERBAHÇE’Yi SEÇTi

Geçmişte Galatasaray’ın bir şampiyonluk fotoğrafında yer aldığı için eleştirilen Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, konuyla ilgili olarak yakın çevresine şunları söylüyor: “Benim Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nde iken sevinirken fotoğraflarım var. Bizim için ekmek yediğimiz yer kutsaldır. Onu nerede kazanıyorsak orası bize kutsaldır. Profesyonelce yaklaşıyorum. Ancak 9 yılımı geride bıraktığım Fenerbahçe artık ailem gibi oldu. Şunu de belirtmemde fayda var. Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmem varken mensubu olduğum hastane hem Galatasaray hem Fenerbahçe’ye sponsor oldu. Bana tercihim soruldu. Hiç düşünmeden Fenerbahçe’yi tercih ettim. Bunun da bir anlamı vardır sanırım.”

MAÇI DEĞİL, OYUNCUYU İZLERİM

Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, “21 yıldır hiçbir maçı izlemem. Sakatlığa odaklı bir kamera gibi sahaya bakarım. F.Bahçe’deki sosyal medya baskısı başka hiçbir yerde yok. Bu durum bizi çok üzüyor” diye dert yanıyor.

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