İşte Fenerbahçe'de Musaba transferinin 10 sebebi!

Fenerbahçe'nin elini çabuk tutarak Samsunspor’un Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba transferini bitirmesinin kadroda önemli bir eksikliğin giderilmesi adına teknik direktör Domenico Tedesco’yu memnun ettiği öğrenildi.

İtalyan asıllı Alman teknik adam her fırsatta kanat oyuncularının adam eksiltme özelliği olmamasından şikayet ederken bu soruna Musaba’nın çözüm olası bekleniyor. Bu sezon Samsunspor formasıyla Süper Lig’de 15 maçta 4 gol 2 asist yapan, Musaba’nın ikinci yarıda Tedesco’nun zaman zaman rotasyonda kullanacağı joker oyuncusu olacağı öğrenildi. Peki Fenerbahçe neden Musaba’yı tercih etti. İşte yanıtı...

TEDESCO'NUN JOKERİ OLACAK

1- En önemli özelliği bire birde etkili bir oyun becerisine sahip olması.

2- Hızlı dribbling yapma, önde baskı yaparak top kapma özellikleri.

3- Domenico Tedesco’nun aradığı çalımla adam geçme yeteneği.

4- Kanattan içeri girip pozisyon yaratması ve kaleyi yoklamayı sevmesi.

5- Kerem Aktürkoğlu’nu yedekleyecek, gerektiğinde sağ kanatta oynayabildiği için Nene’ye de alternatif olması. İhtiyaç halinde 10 ve 9 numarada kullanılabilecek.

SÜPER LİG'İ TANIMASI ÖNEMLİ AVANTAJ

6- NEC Nijmegen’de Ferdi Kadıoğlu ile beraber yetişmesi, kadroda Hollandalı Jayden Oosterwolde’nin bulunması, ülkesinde yatırımları bulunan Ertan Torunoğulları’nın futbol şube sorumluluğu görevini yürütmesi.

7- Ara transferde fiyat/ kazanç/sorun çözme penceresinden ucuza biten bir transfer olması.

8- Yarım sezon oynadığı Süper Lig’i tanıyan bir oyuncu olma avantajı.

9- Sol ve sağ ayağını kullanması, her fırsatta kaleye şutu düşünmesi, 1.82 boyuna rağmen topla hızlı hareket edebilme yeteneği.

10- Gelişmeye açık bir stili ve karakter yapısına sahip olması.