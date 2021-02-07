İşte Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Galatasaray derbisi performansı

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, yılın transferi olarak nitelendirilirken ilk kez sarı lacivertli formayı Atakaş Hatayspor maçında giymişti.

Dün oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sonlanan dev derbide 63. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil olan Mesut'un performansı dikkat çekti.

YÜKSEK PAS YÜZDESİYLE OYNADI

Uzatmalarla birlikte toplam 36 dakikada sahada yer alan yıldız orta saha yüksek pas yüzdesiyle dikkat çekerken 33 kez topla buluştu.

Toplamda yüzde 95,2 pas yüzdesiyle oynayan 32 yaşındaki yıldız, rakip sahada ise yüzde 73,7 pas yüzdesiyle oynadı.

MUSLERA'YI GEÇEMEDİ

Galatasaray kalesine 1 isabetli şut gönderen Mesut, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'yı geçemedi.

İLK ASİSTİNE ÇOK YAKLAŞTI

Mücadelede Galatasaray kalesine 5 orta gönderen Mesut, 1 isabet sağlarken ilk asistine de çok yaklaştı.

75'te kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özil'in ortasında Ozan Tufan ağları sarssa da gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Daha önce Real Madrid ve Arsenal formalarıyla Galatasaray'a toplamda 4 kez sahaya çıkan Özil; 3 galibiyet, bir yenilgi görmüştü.