MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİşte Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Galatasaray derbisi performansı
GeriFutbol İşte Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Galatasaray derbisi performansı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 00:48 | Son Güncelleme:

İşte Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Galatasaray derbisi performansı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Galatasaray maçıyla ilk kez derbi heyecanı yaşarken performansı dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, yılın transferi olarak nitelendirilirken ilk kez sarı lacivertli formayı Atakaş Hatayspor maçında giymişti.

Dün oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sonlanan dev derbide 63. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil olan Mesut'un performansı dikkat çekti.

Fenerbahçeden derbi sonrası ofsayt kararına tepki Ozanın iptal edilen golü...
Fenerbahçe'den derbi sonrası ofsayt kararına tepki! Ozan'ın iptal edilen golü...

YÜKSEK PAS YÜZDESİYLE OYNADI

Uzatmalarla birlikte toplam 36 dakikada sahada yer alan yıldız orta saha yüksek pas yüzdesiyle dikkat çekerken 33 kez topla buluştu.

Toplamda yüzde 95,2 pas yüzdesiyle oynayan 32 yaşındaki yıldız, rakip sahada ise yüzde 73,7 pas yüzdesiyle oynadı.

Derbide Fenerbahçenin golü VARa takıldı
Derbide Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı

MUSLERA'YI GEÇEMEDİ

Galatasaray kalesine 1 isabetli şut gönderen Mesut, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'yı geçemedi.

İLK ASİSTİNE ÇOK YAKLAŞTI

Mücadelede Galatasaray kalesine 5 orta gönderen Mesut, 1 isabet sağlarken ilk asistine de çok yaklaştı.

75'te kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özil'in ortasında Ozan Tufan ağları sarssa da gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Fenerbahçenin yeni transferi Mesut Özil, ilk kez oyunda
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, ilk kez oyunda!

Daha önce Real Madrid ve Arsenal formalarıyla Galatasaray'a toplamda 4 kez sahaya çıkan Özil; 3 galibiyet, bir yenilgi görmüştü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle