İşte Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun tazminat gerçeği! Sözleşmesinde öyle bir madde var ki...

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Fenerbahçe, başkan Ali Koç’un 7’nci, teknik direktör Jose Mourinho’nun ilk senesinde yine şampiyonluğa hasret kaldı. Galatasaray’ın 25’inci şampiyonluğu yakalayıp 5. yıldızı takması artık kesin gibi...

Tabii bu durumda sarı lacivertli camiada tepkiler Koç yönetimine ve Mourinho’ya yöneldi. Portekizli hocanın gönderilmesi yönünde sesler yükselmeye başladı. Ancak Fenerbahçe’nin Mourinho’nun işine son vermesi hiç kolay değil... ‘Tazminat terminatörü’ diye isimlendirilen Mourinho öyle bir sözleşmeye imza atmış ki, sarı lacivertlilerin eli kolu bağlı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESi BULUNAN PORTEKiZLi HOCA VE EKiBiNiN TOPLAM TAZMiNATI 15 MiLYON EURO

Normalde bir kulüp sözleşmeyi feshederse, tazminat olarak teknik adamın sözleşme süresinin sonuna kadar alacağı ücreti ödemek zorunda. Teknik direktör başka bir takımla anlaşırsa, kulüp tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor. Ancak Mourinho’nun sözleşmesi öyle değil. Başka bir takımla anlaşsa bile Fenerbahçe 15 milyon Euro’yu ödemek zorunda

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AZİZ YILDIRIM 'BİZ ANLAŞTIK' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde Ali Koç’a karşı rakip olan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile anlaştıklarını açıklamış, “Biz kazanırsak çalışacağız. Ali Koç kazanırsa Mourinho orada hazır; gitsinler anlaşsınlar. Fenerbahçe’yi büyük hocalar çalıştırmalı” demişti. Koç yönetimi de bu açıklama üzerine Portekizli teknik direktörle anlaşmaya varmıştı. İki başkan adayının da kendisini istemesi ve dahası kamuoyuna deklare etmesi sarı lacivertli yönetimle yaptığı transfer görüşmelerinde Mourinho’nun elini güçlendirdi.

PAZARLIK MASASINDA İSTEDİĞİNİ ALDI: İŞTE O MADDE

Jose Mourinho güçlü oturduğu pazarlık masasından yine güçlü kalktı. Futbolda kulüpler ile teknik direktörler genelde şu şekilde anlaşma yapıyor: Eğer kulüp sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederse, tazminat olarak teknik adamın mukavelenin sonuna kadar alacağı ücreti yıl içine yayarak ödemek zorunda. Teknik direktör başka bir takımla anlaşırsa, imza attığı gün kulüp tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtuluyordu. Ancak Jose Mourinho’nun sözleşmesinde kazın ayağı öyle değildi.

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AYNI ANDA İKİ KULÜPTEN MAAŞ ALABİLİR

Portekizli hoca Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bu 2 yılın 1 yılı doldu. Eğer Fenerbahçe Mourinho’yu gönderirse, ekibi ile birlikte yaklaşık 15 milyon Euro tazminat ödemek zorunda. Mourinho yeni bir takımla anlaşsa bile sözleşme yürürlükte olacak.

Yani Portekizli teknik adam hem yeni takımından hem de Fenerbahçe’den kazanmaya devam edecek. Mourinho’yu tazminat ödemeden göndermenin tek yolu; kendisinin istifa edip, ayrılması. Suudi Arabistan’dan teklifler olduğu iddiaları var. Bunun gerçekleşmesi için Fenerbahçe yönetiminin dua ettiğine eminim.