İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki yol haritası

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UEFA’nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden takımların rakipleri belli oldu. Monaco’daki Grimaldo Forum’da yapılan kura çekimine Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi.

F.BAHÇE’NiN iŞi DAHA ZOR

Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

G.SARAY LETONYA YOLCUSU

Galatasaray’ın rakipleri Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

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BEŞiKTAŞ MACCABi’Yi AĞIRLAYACAK

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olympique Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/ Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) takımları ile mücadele edecek.

MAÇ TAKVİMİ:

1. maçlar: 25-26 Eylül · 2. maçlar: 3 Ekim · 3. maçlar: 24 Ekim · 4. maçlar: 7 Kasım · 5. maçlar: 28 Kasım · 6. maçlar: 12 Aralık · 7. maçlar: 23 Ocak 2025 · 8. maçlar: 30 Ocak 2025 ·Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025 ·Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025 ·Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025 ·Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025 ·Final: 21 Mayıs 2025 (Bilbao, San Mames Stadyumu)

GRUPLAR KALKTI 36 TAKIM LiG USULÜYLE KARŞILAŞACAK

UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Her takım, 4’ü içeride, 4’ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk 8’e girenler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24’ün dışında kalanlar ise Avrupa kupalarına veda edecek. Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

BAŞAKŞEHiR’iN YENi RAKiPLERi GÖNLÜNE GÖRE

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İrlanda’nın St. Patrick’s Athletic takımını eleyerek UEFA Konferans Ligi’ne kalan RAMS Başakşehir’in lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Çağdaş Atan’ın ekibi, Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub (Romanya) ve Celje (Slovenya) (D) ile eşleşti.

HER TAKIM 6 MAÇ YAPACAK

Kupa-3’te takımlar, 3’ü içeride, 3’ü dışarıda olmak üzere 6’şar maç yapacak. İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ila 24. sıralar arasındaki ekipler ise, son 16 turuna kalmak için playoff maçları oynayacak. Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turunun kura çekimi 31 Ocak’ta, diğer turların kurası ise 20 Aralık’ta yapılacak. Konferans Ligi’nin finali 28 Mayıs’ta Polonya’nın Wroclaw kentinde oynanacak.

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KONFERANS LiGi TAKViMi

· 1. Hafta: 3 Ekim 2024

· 2. Hafta: 24 Ekim 2024

· 3. Hafta: 7 Kasım 2024

· 4. Hafta: 28 Kasım 2024

· 5. Hafta: 12 Aralık 2024

· 6. Hafta: 19 Aralık 2024

· 1. Hafta: 3 Ekim 2024

· 2. Hafta: 24 Ekim 2024

· 3. Hafta: 7 Kasım 2024

· 4. Hafta: 28 Kasım 2024

· 5. Hafta: 12 Aralık 2024

· 6. Hafta: 19 Aralık 2024